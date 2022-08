Ryby

Do nového měsíce vcházíte spíše rozpačitě a je to na vás znát. Své chyby si nepřipouštíte, a to pro vás může být větší problém. Naštěstí si s sebou nesete úspěšnost z minulého měsíce, což vás udrží nad vodou. S tím však nemůžete počítat do nekonečna.