Autem odjel do práce v Plzni, přesedl do náklaďáku a pustil se do rozvážení zboží na Rokycansku. Při návratu stopla řidiče (33) silniční kontrola. Alkohol nenadýchal, s drogami už to bylo horší. Test ukázal, že se muž do práce posilnil pervitinem a marihuanou.