Opilý řidič na Slovensku zabil 5 lidí: Soudce vysvětlil, proč Dědeček neskončil ve vazbě

Uplynul týden od tragédie, která otřásla celým Slovenskem. V neděli 2. října sportovní funkcionář Dušan Dědeček zabil pět mladých lidí, kteří čekali na autobusové zastávce na spoj na koleje. Čin spáchal v opilosti, do vazby však nepůjde a bude stíhán na svobodě. Prokurátor pro řidiče žádal tzv. útěkovou vazbu, podle soudu ale nehrozí, že by se Dědeček vyhýbal stíhání. Soud vyloučil i preventivní vazbu, přestože během posledních 11 let řidič spáchal 16 dopravních přestupků. Jak to zdůvodnil?