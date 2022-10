Poslední z obětí nehody v Bratislavě byla pohřbena: Svůj největší sen si už Sasha (†19) nesplní

Devatenáctiletý Saša svůj první vysokoškolský den nikdy nezažil. Stal se totiž jednou z obětí neskutečné tragédie, která otřásla celým Slovenskem. Chlapce a čtyři další studenty usmrtil v neděli 2. října opilý sportovní funkcionář Dušan Dědeček, když ve více než stokilometrové rychlosti najel na zastávku Zochova v centru Bratislavy.

Mladík byl pochován počátkem tohoto týdne v kostele v rodné Banské Bystrici, kam se s ním v úzkém okruhu přišla rozloučit rodina a kamarádi. Uložen byl do hnědé rakve. „Do smrti si budeme klást stále dokola tu jedinou otázku: Proč? Jak budeme teď bez tebe žít? Naše srdce se rozbila na tisíce kousků, “ zaznělo z úst kněze ve smuteční řeči.

Miloval tenis, matematiku a videohry

Neštěstí všechny chlapcovy blízké zasáhlo. „Jedním slovem je to tragédie, hrozně to píchá do srdce,“ sdělili na pohřbu kamarádi zesnulého. „Měla by se přijmout opatření, aby k podobným tragédiím již nedocházelo,“ doplnil Sašův příbuzný.

„Vynikal svojí skromností a pokorou. Často nás rozesmíval svým nakažlivým smíchem. Nikdy nikomu neřekl ne a rád pomáhal těm, kteří to potřebovali,“ popsal zesnulého kněz. Saša miloval tenis, který trénoval v Banské Bystrici do doby, než se přestěhoval. Byl přeborníkem v matematických soutěžích a rád hrál videohry. Rozhodl se tedy, že si splní svůj sen, a bude studovat na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě, kde se měl věnovat informatice. Do školy však už nikdy nenastoupil. Tragicky zahynul jen pár dní před kulatými dvacátými narozeninami.

Dva zranění zůstávají v nemocnici

Ze zavinění neštěstí, při kterém vyhaslo pět nevinných mladých životů, je obviněn sportovní funkcionář Dušan Dědeček. Ten je stíhán na svobodě. V bratislavské Univerzitní nemocnici zůstávají stále dva těžce zranění studenti. Oba jsou po operacích a pod dohledem zdravotníků.