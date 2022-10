Poslala zesnulá Broňa (†21) ze Slovenska ze záhrobí vzkaz? Její učitel popsal mrazivý zážitek

Pedagog Ladislav Ogurčák byl jedním z těch, který v minulosti učil studentku Broňu (†21). Ta se spolu s dalšími čtyřmi studenty stala obětí nedělní tragédie na zastávce Zochova v Bratislavě. Tam najel opilý vysoce postavený sportovní funkcionář Dušan Dědeček do skupiny lidí, kteří čekali na autobus. Orgurčák se svěřil s mrazivým svědectvím, co se mu o smrti studentky Broni stalo.

Mladý zamilovaný pár Marek (†20) a Broňa (†21) stáli v neděli večer na zastávce v Bratislavě, drželi se za ruce a čekali na spoj, který by je zavezl k jejich koleji. Tam už ale nikdy nedojeli. Oni a další tři studenti onen večer přišli o život poté, co na zastávku plnou lidí bezohledně vjel opilý Dušan Dědeček. „Oni byli tak chytří, tak výjimeční. Byli pro sebe stvořeni, tak moc se milovali,“ sdělila slovenskému deníku Nový Čas zdrcená Sandra, sestra zesnulé Broni.

Marek byl v druhém ročníku Fakulty tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Komenského. Mimo studia ho zajímal i sport. Osudný den chytal ještě zápas za svůj tým FK Vysoké Tatry. Broňa studovala na Fakultě tělesné výchovy a sportu jako Marek a zároveň byla studentkou i Přírodovědecké fakulty. Podobně jako její přítel se věnovala sportu, konkrétně gymnastice, kterou dokonce učila jako lektorka. „Připravovala jsem ji jako svoji nástupkyni s tím, že jednou převezme můj klub. Pomáhala mi jako pomocná trenérka. Byla velmi talentovaná a u dětí velmi oblíbená,“ sdělila slovenskému deníku Jeden deň Plus majitelka Luna Gym klubu z Popradu Terezie Pajpachová.

Nenechala si skákat po hlavě

Na zesnulou Broňu zavzpomínal i její bývalý učitel Ladislav Ogurčák. Tomu jako učiteli tělocviku neuniklo, že se studentka o sport zajímá. Vždy byla podle něj velmi cílevědomá, usměvavá a pilná. „Byla vždy otevřená, jak ke spolužákům, tak i k učitelům. Nenechala si skákat po hlavě. Měla v sobě takový učitelský punc a věděla, co chce,“ uvedl pedagog.

Občas byl s bývalou studentkou v kontaktu. Naposledy si dle jeho slov napsali jen den před tragédií. V pondělí, kdy lékaři v nemocnici bojovali o dívčin život, se Ogurčákovi stalo něco zvláštního. O nehodě z Bratislavy něco zaslechl, nevěděl ale, kdo byl mezi sraženými studenty. „Byl jsem běhat u Dunaje. Vždycky jsem tam chodil, když jsem studoval na univerzitě, kde studovala i ona. Vzpomněl jsem, že i ona sem často chodila běhat tak jsem se díval, jestli ji neuvidím,“ popsal učitel.

Ve škole ho čekal šok

Jenže tou dobou už byla jednadvacetiletá Broňa po smrti. To ale pedagog netušil. „Furt jsem ji měl tak nějak v mysli, moc jsem tomu nerozuměl. Napadlo mě, že bych ji zašel na univerzitu pozdravit,“ sdělil Ogurčák. Když však do budovy vstoupil, čekal na něj šok.

Při vstupu do auditoria, uviděl plačící studenty, kteří zapalují svíčky. „Přemýšlel jsem, co to tam mají za pietní akt. Teprve když jsem si nasadil brýle a uviděl její jméno. Byl to hrozný šok. Mám dojem, že mne na to místo chtěla přitáhnout,“ uzavřel smutně kantor.