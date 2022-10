Opilý řidič sprovodil ze světa pět lidí: Po propuštění z vazby řídil? Slováky rozhněvaly snímky z čerpací stanice

Slováky rozhořčilo několik nekvalitních fotografií z 9. října, na nichž muž vystupuje ze svého vozu a jde zaplatit za natankování. Snímky obletěly sociální sítě s tím, že se na nich má nacházet šofér, který v Bratislavě vjel do lidí na zastávce, pěti jich zabil a další zranil. „Pětinásobný vrah Dědeček si dnes takto pěkně tankoval v Pezinku na pumpě i s řidičákem?“ ptali se naštvaní uživatelé Facebooku. „Tak to už je vrchol,“ kroutili nesouhlasně hlavou.

Když už se zdálo, že hněv snad ani nemá hranic, muž ze snímků se ozval přímo v diskuzi pod příspěvkem. Nešlo ale o Dědečka, nýbrž Slováka Tibora. „Můžu potvrdit, že na fotce jsem já,“ uvedl. Jak popsal deník Plus Jeden Deň, do akce se poté radši zapojili i policisté.

Odmítli, že by šlo o Dušana Dědečka. „Kolovaly fotografie, které mají dokazovat, že znovu řídí. Není to pravda,“ řekli jasně. „Na první pohled jde o velmi podobnou osobu, ale při přiblížení fotografií je zřejmé, že je to úplně jiný člověk,“ vysvětlili strážci zákona.

A co víc, muž ze snímků potáhne celou věc až k soudu. Po zveřejnění fotografií plánuje podat trestní oznámení. „V tomto případě je vhodné se zamyslet nad tím, jestli je normální, aby zaměstnanec čerpací stanice zneužil kamerový systém a vystavil cizího muže jisté formě šikany,“ dodali slovenští policisté.