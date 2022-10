Žena měla v Pardubicích ubodat partnera (†61): V minulosti prý zaútočila nožem i na jiné muže

Násilnou smrt muže na pardubickém sídlišti Polabiny vyšetřuje policie od neděle. Žena při hádce několikrát bodla jednašedesátiletého partnera nožem a potom šla za sousedem, aby jí pomohl zavolat sanitku, uvedla Prima. Podle televize žena trvá na tom, že si kvůli vlivu alkoholu a léků z činu téměř nic nepamatuje. K činu se však částečně doznala.

Okresní soud v Pardubicích vzal ženu do vazby. „Obviněná ve vazebním zasedání nevypovídala, nicméně je důvodné podezření, že by trestnou činnost mohla opakovat nebo že by mohla uprchnout a stát se nedostižnou pro orgány v trestním řízení, to vedlo soud k tomu, že vazbu uvalil,“ řekl CNN Prima News soudce Karel Gobernac. Dodal, že policie případ kvalifikovala jako zvlášť závažný zločin vraždy, za který hrozí až 18 let vězení.

Žena navíc údajně neútočila poprvé. V minulosti měla nožem napadnout i dva jiné muže. Jeden z nich nedal souhlas k trestnímu stíhání a druhý incident policii neohlásil. Televizi tuto informaci potvrdila policejní mluví Dita Holečková.