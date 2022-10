Podcast: Malou Moniku (†7) zavraždil strýc Bayer, její mrtvolku našli v lednici

Sedmiletá Monika z Moravského Berouna chodila teprve do první třídy. Dne 16. ledna 2001 však do školy nedorazila. Po cestě totiž potkala svého strýce, což se malé holčičce stalo osudným. Vladimír Bayer svou neteř nalákal k sobě do bytu a chtěl ji zneužít k vydírání. Špatně totiž nesl, že jej opustila družka i s dítětem. Když Moniku nutil psát výhrůžný dopis, rozhodl se, že ji zavraždí.