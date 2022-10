Prezidenta golfového klubu našli ležet v krvi na parkovišti: Vrah Antonína B. stále uniká

Pět let stará vražda Antonína B. v Kouřimi je stále neobjasněná. Policisté doufají, že vypátrat pachatele jim pomůže jejich speciální kalendář zabývající se nevyřešenými případy. Jak uvedli, nešťastného podnikatele tehdy někdo ubil tupým předmětem do hlavy.

K činu došlo patrně večer nebo v noci z 28. na 29. října 2017 a jeho obětí se stal oblíbený prezident golfového klubu v Molitorově na Kolínsku Antonín B. Ten inkriminovaného večera vyrazil z domova v areálu hřiště do přilehlé budovy, aby zařídil nějaké záležitosti na golfový turnaj, který se měl konat druhý den.

Podle policistů vraždě předcházel náhlý výpadek elektřiny ve zmíněném klubu v Kouřimi. Pak z objektu vystoupil neznámý pachatel.

Ten se vydal k Antonínovi a následně ho tupým předmětem bil do hlavy. Zavražděného našli o druhý den ráno na parkovišti mezi dvěma zaparkovanými vozidly. Policisté zprvu předpokládali, že smrt mohla nastat nešťastnou náhodou, například po pádu větve. Pitva ale zjistila, že na smrti podnikatele měla podíl jiná osoba.

„Byl to bezva chlap, pořád vysmátej. Nedovedu si to vysvětlit, každý ho tu měl rád," popsal tehdy kamarád zavražděného Petr. Po zavražděném zůstala manželka se synem.

Ačkoliv od vraždy uběhlo už pět let, pachatele se dosud nepodařilo vypátrat. Nepomohla ani finanční odměna, kterou za případné informace nabídla vdova po zavražděném podnikateli. Nyní se detektivové rozhodli případ vložil mezi několik dalších nevyřešených kauz do policejního kalendáře.

Ten visí ve všech věznicích napříč celou republikou. Kriminalisté totiž věří v to, že si někdo z odsouzenců vzpomene na něco, co by jim pomohlo objasnit záhadnou vraždu. Inspirovali se v zahraničí. A vzpomenout si mohou nejen odsouzenci, ale i čtenáři.