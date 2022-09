Záhadné zmizení Antonína Kamenského z Tlumačova: Bílý kůň se v 90. letech dopustil závažného podvodu

Už sedm let policisté pátrají po Antonínu Kamenském (59). Jde pro ně o „známou firmu“, zajímala se o něj hospodářská kriminálka. Na konci devadesátých let měl figurovat v jednom ze závažných podvodů jako bílý kůň. V roce 2015 se po něm ale slehla zem.

Ve středu 23. září bylo policistům nahlášeno pohřešování tehdy dvaapadesátiletého Antonína Kamenského z Tlumačova na Zlínsku. Policisté po muži pátrali, ale bezvýsledně. Moc dobře věděli, koho hledají.

V druhé půlce devadesátých let, mezi lety 1995 a 1997, se měl dopustit podvodu jako takzvaný „bílý kůň“. Zajímala se o něj proto hospodářská kriminálka pro „zvlášť závažnou hospodářskou trestnou činnosti“.

Následně ale Kamenský zmizel z dosahu. „Od oznámení pohřešování do dnešních dnů se jej však nepodařilo nalézt a jediné indicie, které k jeho pobytu máme, je informace, že před svým zmizením bydlel v Praze,“ popsali policisté.

Už je to sedm let, co je Antonín Kamenský (dnes 59) pohřešovaný. Kriminalisté se proto rozhodli tento příběh vložit do policejního kalendáře. Ty začátkem roku rozvezli do všech věznic v České republice.

Slibují si od toho to, že by někdo z aktuálně odsouzených trestanců mohl k případu záhadného zmizení něco vědět. Obrátit se na ně ale může kdokoliv, nejenom kriminálníci.