Slovenská vražedkyně si užívá svobody a chytá bronz: Mária přitom popravila svého expřítele!

Za vraždu svého bývalého přítele, britského milionáře Andyho Bushe (†48), si měla slovenská kráska Mária Kukučová (32) odsedět čtrnát let. Trest jí však úřady výrazně zkrátily a v současné době se vražedkyně jakoby nic opaluje u moře! Blízcí zavražděného boháče jsou v šoku.

Podle španělských úředníků už není pro společnost nebezpečná. Volnosti si Mária užívá dosyta. Na sociální sítí se chlubí fotkami, jak chytá bronz na slunné pláži. Temná minulost už jako by ani neexistovala. Příbuzní zastřeleného Andyho mezitím stále truchlí.

„Pokračuje tak, jak vždycky pokračovala. Bez výčitek svědomí. Ve vězení se nijak nenapravila,“ myslí si sestra oběti Ráchel (49) a dodává: „Chápu, že je podmínečně propuštěná a její trest ještě nevypršel, ale je naprosto směšné si představit, že někdo, kdo udělal to, co ona, může být tak rychle na ulici. Byla jsem v šoku.“

Chladnokrevná poprava pracháče

Kukučová střelnou zbraní popravila exmilence v dubnu roku 2014 ve španělském letovisku Costa Del Sol, kde měl boháč okázalé sídlo. Čekala na něj dvě noci. Potom měl Bush dorazit i se svou ruskou milenkou.

Zatímco ruská panička čekala ve voze, žena na Bushe třikrát vystřelila z revolveru. Dvě střely ho zasáhly do hlavy. Pak nasedla do jednoho z jeho luxusních vozů a odjela. Rusce řekla, že jí auto půjčil. „Byla posedlá jeho majetkem. Jediné, co ji zajímalo, byly peníze,“ řekla tehdy Ráchel.

Soud se pak Kukučová snažila přesvědčit o tom, že jednala v sebeobraně. Údajně ji Bush ohrožoval. Obžaloba žádala 27 let, Kukučová nakonec vyfasovala bez tří měsíců 14 let. Odseděla si ale jen zmíněných osm.