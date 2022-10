Pornohvězda (30) laškovala s kolegyní v pěnovce: Zlámala si záda nadvakrát!

Třicetiletá herečka z filmů pro dospělé Adriana Chechiková se o víkendu v kalifornském San Diegu zúčastnila akce TwitchCon. Během ní zápasila se svou kolegyní. Cílem bylo z podstavce shodit tu druhou do pěnových kostek. Adriana vyhrála a na oslavu úspěchu energicky hupsla za ní. Při doskoku si ale zlomila záda na dvou místech a musela podstoupit operaci. O svou bolestivou zkušenost se podělila s fanoušky.

Ne vždy vyjdou oslavy vítězství tak, jak by si člověk představoval. Své o tom ví i pornoherečka Adriana Chechiková, která má na kontě už desítky filmů pro dospělé. O víkendu se v americkém San Diegu objevila na akci TwitchCon, která se zaměřuje na videohry a streamování.

Akce měla také bohatý doprovodný program a zóny, kde se mohli fanoušci odreagovat a pobavit. Jedním z nich byla i velká jáma, kde proti sobě dva lidé mohli svést bitvu ve stylu gladiátorských zápasů. Cílem bylo shodit svého protivníka z podstavce do velkých pěnových kostek pod ním.

Radši bych zemřela

Pornohvězda svou soupeřku shodila a duel vyhrála. Úspěch chtěla náležitě oslavit, tak skočila se vší vervou do pěnové jámy. Po dopadu se ale z Adrianina obličeje vytratil úsměv a organizátorům došlo, že je zjevně něco špatně. Žena se zvládla ještě přetočit na břicho, už to jí ale dělalo problémy. „Nemohu vstát,“ naříká ve videu, kde je její skok zdokumentován.

„Tak, zlomila jsem si záda na dvou místech a dnes mě čeká operace, při které mi tam dají metrovou tyč jako podporu,“ napsala v neděli pornohvězda na Twitter. Rekonvalescence bude zřejmě mnohem bolestivější, než si Adriana myslela. „Včerejší noc byla strašná. Ta bolest, kterou jsem cítila, byla hrozná, nejraději bych zemřela. Tohle bude na h**no,“ postěžovala si pornoherečka v pondělí. Bude prý trvat půl roku až rok, než se dá zcela do pořádku a bude moci zase natáčet.

Odškodné v řádech milionů?

Video, kde je celá nešťastná událost zaznamenána, koluje po internetu a setkává se s různými reakcemi. Někteří se nešťastnému pádu smějí, jiní přemýšlí nad tím, jak si mohla Adriana přivodit tak závažné zranění. „Vypadá to, že pod tou pěnovkou něco není, chybí tam asi nějaká podpora,“ zamýšlí se pod videem jedna z uživatelek. „Taky si to myslím, nedopadla zdaleka tak hluboko, jak si asi myslela, že by měla,“ komentovala další sledující. „Opravdu doufám, že Twitch jí vyrovná náklady na léčbu,“ doplnil další uživatel.

Organizátorem soutěže byla ovšem podle německého deníku Bild společnost Lenovo. Pokud bude muset zaplatit Adrianě odškodnění či náhradu ušlé mzdy, nejspíš půjde o velkou sumu. Jak Bild uvádí, pornohvězda a influencerka si už během kariéry v přepočtu vydělala částku mezi 75 a 126 miliony korun.