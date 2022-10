Mladá paraglidistka po vzletu zahučela do lesa: Drsný pád v Krkonoších natočili záchranáři

Jedno velké štěstí v neštěstí. Tak by se dalo hovořit o případu mladé paraglidistky, která v Krkonoších krátce po startu skončila zraněná v nepřístupném terénu. Hned na místě to ovšem viděli dva záchranáři a nedaleko nehody se shodou okolností nacházel i záchranářský vrtulník. Její zranění navíc nebyla tak vážná, jak by se z pořízeného videa mohlo zdát.