Obleva těchto dní se podepsala i na kvalitě sjezdovek lyžařských areálů ve Zlínském kraji. Většina z nich je stále v provozu, jejich provozovatelé čekají na ochlazení, které by mělo nastoupit v druhé polovině příštího týdne. Nepřízeň počasí se podle nich podepsala i na návštěvnosti, přesto řada lidí využila první víkend letošního roku k zimním sportům.

„Vypadá to u nás stejně jako v celé republice, čelíme masivní oblevě. Už to tady nevypadá jako v zimě, ale ve škaredém podzimu. Držíme dvě hlavní sjezdovky, lanová dráha je v provozu. Očekáváme změnu počasí, která by měla přijít ve středu,“ řekl dnes ČTK Miroslav Maczko ze Ski centra Kohútka u Nového Hrozenkova na Vsetínsku. „Lidé přijeli i přes špatné počasí, lyžovali a nakonec byli spokojeni. Jsme rádi, že se hýbou i nějaké kurzy, dnes přijelo sto dětí, v pondělí najedou další. Pro lyžování podmínky jsou, ale není to ideální, stejně jako jinde,“ doplnil zástupce střediska.

Lyžuje se i na Trojáku v Hostýnských vrších. „Kleslo nám to, ale sněhovou vrstvu máme zatím vysokou. Na to, že podmínky nebyly ideální, stále jedeme, byť to není top. Zájem se ale samozřejmě zmenšil. Na to, že byl víkend a prázdniny, návštěvnost byla slabší. Je to i tím, že dole je teplo a není sníh. Snad ta předpověď vyjde a zlepší se to,“ řekl dnes ČTK vedoucí areálu Jakub Juračka.

Vleky jezdí i ve Velkých Karlovicích. „Je zde také obleva jako všude po Česku, mimo sjezdovky máme už zelenou trávu, ale tím, že jsme svahy měli dobře zasněžené, tak sníh se drží a lyžuje se, podmínky jsou stále dobré. Dnes byl zájem nižší, lidé také odjíždějí ze silvestrovských pobytů,“ řekla dnes ČTK Martina Žáčková za středisko Razula. „Zatím s omezováním nepočítáme, od středy by mělo podle předpovědi opět mrznout, tak zase budeme dosněžovat. Díky večernímu rolbování máme zatím sníh z čeho brát a nahrnovat, takže pokračujeme stále dál,“ doplnila.