Lucie T. po třech letech v Brazílii: Další dítě a nový manžel! Kvůli šesti kilům kokainu jí dál hrozí vězení

Lucie T. byla zadržena v září roku 2019 v São Paulu v jednom z hotelů. V šachovnici a replice vzácného obrazu policie našla šest kilogramů kokainu. U sebe měla i malou dceru. Do Brazílie přicestovala poté, co se seznámila s jedním mužem. Ten jí prý zaplatil letenku a pak po ní chtěl, aby za ním přicestovala ještě do Číny a vzala s sebou zmíněné věci.

Mladá žena z Bruntálu nejdřív skončila ve vazbě, od které ale soud později upustil a nařídil jí domácí vězení. Před pobytem za mřížemi drsné brazilské věznice ji zachránila její mladičká dcerka, o kterou se mezitím starali na konzulátu. Pak mělo dojít na soud. Ten byl ale kvůli koronavirové pandemii odročen.

Další dítě a manžel

V současné době už Lucie T. není v domácím vězení. Může se volně pohybovat po Brazílii, nesmí ale zemi opustit. Jak popsala pro Seznam Zprávy, provdala se v mezičase za Nigerijce, se kterým má dítě. V pořadí už čtvrté.

Tatínek Lucie dříve řekl, že má Lucie tři děti se třemi muži. „Kluk je u táty, holčička je u pěstounky,“ popsal. Třetí holčičku, tehdy roční, si žena vzala s sebou do Brazílie. V rozhovoru si stěžovala na to, že se její soudní řízení vleče.

Zásadní obrat?

Brazilský advokát Fabia Soler Fajolliho uvedl, že se celý proces začíná dávat do pohybu. Důležitým důkazem by se mohl stát i Luciin telefon, který jí byl po zadržení zabaven. Policisté tehdy měli tvrdit, že v něm žádná konverzace s neznámým cizincem není.

Když ale advokát pohrozil „mezinárodním skandálem“, konverzace se zčistajasna objevila. Vypadá to na zásadní obrat, který vyznívá ve prospěch Lucie. Může to totiž dokazovat, že nepašovala drogy dobrovolně, ale jen naletěla podvodníkovi, který ji chtěl využit. Pokud ji soud zbaví viny, chce se čtyřnásobná matka vrátit zpět do České republiky i s novým manželem. Za pašování drog jí ale dosud hrozí 5 let vězení.