Potupná smrt sériového vraha a pedofila Petera Tobina: Zemřel připoutaný řetězem k posteli

Na začátku října zemřel Peter Tobin, nechvalně proslulý skotský sériový vrah a pedofil, jenž byl usvědčen ze zabití tří žen. Vyšetřovatelé však odhadují, že vražd bylo mnohem více. Bývalý detektiv o něm prohlásil, že se jednalo o „zbabělce, který si vzal svá tajemství do hrobu“. Zločinec zemřel připoutaný k posteli ve věku 76 let poté, co trpěl rakovinou a odmítal přijímat potravu.