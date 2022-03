V lednu letošního roku představila Česká televize dokumentární cyklus Polosvět, který detailně rozebírá kriminální případy z devadesátých let. Ty komentují nejrůznější lidé, jichž se kauzy dotýkali. Díl s názvem Polosvět nájemných vrahů se detailně věnuje děsivé kauze orlického gangu. Podrobnosti o ní se diváci dozvěděli například z úst bývalé elitního kriminalisty Josefa Douchy či legendárního pražského vyšetřovatele Jana Štočka.

Zajímavou informaci přinesl Dušan Brunclík. Ten totiž uvedl, že existovalo propojení mezi orlickými vrahy a Ivanem Roubalem. To, že mezi nimi bylo jakési spojení již v minulosti nastínil v jiném dokumentu bývalý šéf pražského oddělení Josef Mareš. Podle něj to byl právě Roubal, kdo Černému a spol. poradil, aby těla rozpustili v louhu. Prý jim dokonce dodal obří pytel žíraviny. Tu bylo totiž obtížné sehnat ve velkém množství.

Roubal a auto zavražděného

Když byli orličtí vrazi zatčeni, jejich bývalý vůdce, invalidní Karel Kopáč, se rozhodl, že bude vypovídat. I díky němu kriminalisté později nalezli v Orlíku i další dvě těla. Jedno z těchto těl patřilo první oběti, podnikateli Aleši Katovskému. Jeho mrtvola ještě nebyla v sudu, ale pouze zabalená v pletivu a jeho auto bylo nalezeno v Německu. Policisty také zajímalo, kdo tam vůz odvezl.

„V podstatě došlo k propojení osoby Ivan Roubal a orlických vrahů. V Liberci policista vylustroval SPZku Katovského auta,“ sdělil v Polosvětě Brunclík. U majitele vozu zjistili, že auto dostal neznámo od koho místo splátky dluhu a přivezl mu ho Ivan Roubal. To, jak se auto objevilo v Liberci a proč jej Roubal odvezl do Německa, není dodnes jasné. „Jak se auto dostalo do Liberce nevím, ale považuji za nepravděpodobné, že by jedni vrazi dali do bazaru auto a druhý vrah tam přijde vezme si auto a odjede s ním,“ doplnil bývalý náměstek GIBS.