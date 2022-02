Orličtí vrazi spáchali během dvou let pět vražd. Ústředními postavami celého gangu byl Ludvík Černý, Vladimír Kuna a Karel Kopáč. Vraždili zejména kvůli touze po majetku. Když „spadla klec“, putovalo pět pachatelů do vězení. S Kopáčem a Černým se ve vězení setkal i Jiří Kajínek. Ten popsal, jak mu Kopáč popisoval své jednání. Kauzu opět oživil seriál Devadesátky z produkce České televize.

K vraždám pěti lidí došlo v letech 1991 až 1993. Gang „orlických vrahů“ zabíjel zejména podnikatele. Nejznámější praktikou vrahů se stalo jejich zbavování těl. Dvě mrtvoly narvaly do sudů, do jednoho z nich nalili i louh. Doufali, že se v něm tělo rozpustí.

Třetí mrtvolu zamotali do pletiva. Policii se tehdy od několika zdrojů z podsvětí podařilo zjistit, že se gang zbavuje těl „na nějaké přehradě“. Díky intenzivnímu šetření se pak přišlo na to, že je shazují ze Žďákovského mostu do Orlické přehrady. Policii se nakonec podařilo sudy a tělo v pletivu vytáhnout. Jednu z obětí, matku Vladimíra Kuny, zabila výbušnina zaslaná do jejího sadomasochistického salonu.

Slušný, pohodový člověk…

Soud pak poslal pětici do vězení. Černý dostal doživotí, Kuna 25 let, Kopáč 21 let, Petr Chodounský 14 let za podvody a Irena Meierová 12 let. Ta byla ženou jedné z obětí. Ve vězení se s vrahy setkal i Jiří Kajínek, zejména tedy s Černým a Kunou.

„(Vypadal) Jako normální, slušný, pohodový člověk. Nikdy byste nevěřili, že je to několikanásobný vrah. Taky policisté, když se podíváte do toho, co říkali, tak oni sami dlouho váhali nad tím, jestli skutečně mají toho správného pachatele, že jim to nesedí a nezapadá do té škatulky bestiálního vraha,“ vyprávěl v rozhovoru pro server eXtra.cz Kajínek.

Sám podle svých slov potkal stovky vrahů. „Z toho, co jsem poznal, mnoho různých násilníků se chová mnohem hůř než ti, co někoho zabili,“ dodal omilostněný Kajínek. Černý mu o orlickém gangu vyprávěl, více se ale do kontaktu dostal s Kunou.

„Ze začátku, když jsem přijel na Mírov, tak jsem byl pořád na samotce, zatímco ostatní doživotní vězni bydleli po dvou nebo po třech. Občas mě ale na tu hodinu pustili na kulturní místnost k televizi, a abych tam nebyl sám, tak tam se mnou dávali Kunu. Takže já jsem byl mnohokrát v místnosti s Kunou, který mi vyprávěl jejich příběh z toho jeho úhlu pohledu, jak to bylo s Kopáčem, Chodounským, Meierovou, Černým... Vyprávěl mi, jak Kopáč dělal v URNĚ a že Kuna tam pracoval se psy,“ vzpomínal Kajínek.

Svou matku nenáviděl

Kuna své matce do salonu v Mnichovicích poslal výbušninu, která ji zabila. Kajínek to nepochopil, jak to své matce mohl udělat. „On mi to zdůvodnil tak, že se o něj celý život nestarala, že odmalička bydlel s ní, ale ona byla pořád někde pryč a on tak v podstatě vyrůstal na ulici a krmili ho sousedi. Karel Kopáč, se kterým chodil do školy, pro něj byl vzor, silný, statečný a vždycky mu pomáhal,“ popsal s tím, že Kuna svou matku nenáviděl.

Kunu a Kajínka pak rozdělili a už se tolik nepotkávali, už totiž nebyl doživotně odsouzený. A pak se potkal s Černým. „Tvrdil, že on to neudělal. Jsou tam různé momenty, kdy on mi popisoval, jak to bylo s manželkou, že ji zachránil, že by jinak umřela, protože byla vážně nemocná. On fakt působil jako hodný, slušný člověk, velice čistotný, se sociálními návyky, což ve vězení není úplně normální,“ popsal Černého s tím, že se traduje o tom, že on vraždy nespáchal. Celou dobu říká, že je nevinný.