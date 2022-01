Tragédie se stala u karibského ostrova Anguilla. Havaroval tam motorový člun, na jehož palubě se měla nacházet dvojice Čechů. Podnikatel Michal Průša (46) utrpěl vážná zranění a byl převezen do nemocnice, kde se již měl údajně probrat z kómatu. Druhý Čech Miroslav Bučkovský (†47) na místě zemřel. Rodina podnikatele vyhlásila sbírku na zaplacení nákladů za zdravotní péči. Mezi některými Čechy tím však vyvolala vlnu nevole!

Na širokou veřejnost se obrátila s prosbou o pomoc rodina Michala Průši, podnikatele, jehož potkalo neštěstí u karibského ostrova Anguilla, kde jeho člun narazil do útesu. Spolu s ním byl na palubě i jeho kamarád Miroslav Bučkovský. Sedmačtyřicetiletý Čech tragédii nepřežil. Průša utrpěl vážná zranění a byl převezen do nemocnice, kde skončil na jednotce intenzivní péče. Původně ležel v Nemocnici princezny Alexandry v Anguille a posléze byl převezen do nemocnice na ostrově St. Marteen. Miliardář Richard Chlad, který oba dva podnikatele dobře zná, v rozhovoru pro CNN Prima News uvedl, že Průša se již měl probrat z kómatu. „Už se měl probrat z kómatu a začal i komunikovat,“ uvedl miliardář.

Podnik v Karibiku

Průša měl v karibském ráji, na ostrově St. Marteen, vlastnit vlastní podnik. Na ostrově, který spadá pod Nizozemsko, měl provozovat půjčovnu lodí s názvem Seven Marine Boat Charters, jež nabízí pronájem člunů a jachet, a zároveň podle informací Extra.cz byl vlastníkem i firmy K3 Waterproof Gear Caribbean, která se specializuje na prodej outdoorových a cestovních produktů.

Rodina poprosila o podporu

„Obracím se na vás s prosbou o pomoc po strašné lodní nehodě, jenž měl můj tchán Michal. Nejprve byl hospitalizován v Anguille, poté musel být převezen do nemocnice St. Marteen,“ stojí v úvodu sbírky s tím, že muž utrpěl poranění hlavy, zlomeniny a další poranění na těle. Rodina dodává, že se objevily komplikace s krytím pojištění a je nejasné, jak se vše vyřeší. „Budeme muset vynaložit přemrštěné náklady, abychom byli schopni pokrýt péči, případné operace, převozy, rehabilitace atd.,“ zdůvodňuje rodina založení sbírky na stránce Lydia-app.com. Zároveň uvádí, že již museli uhradit první operaci, která byla provedena na Anguille, a posléze převoz na St. Marteen.

Nečekané reakce Čechů

Odkaz na sbírku se rovněž objevil na účtu Průši na sociální síti facebook, pod nímž se začaly objevovat komentáře plné nevole. „Chápu, že rodina pana Průši zažívá hrozné časy, ale není vám blbé po lidech ptát peníze?“ napsal pod odkaz jeden z komentujících. „Paní na fotkách (manželka nebo přítelkyně) nakonec může prodat tu nákupní tašku od Louise Vuittona a určitě nejen tašku!“ píše další. „Když mám na tohle, tak nebudu žebrat, že pan nezodpovědný podnikatel nemá na zdravotní péči, to dá rozum,“ píše jiný uživatel. Podobně kruté komentáře se objevily rovněž pod textem na stránkách sbírky. Cizojazyčné komentáře vesměs vyjadřují muži podporu, přejí mu brzké uzdravení a soucítí s rodinou, kterou postihla krutá rána osudu.

