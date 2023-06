Na Kladně srazilo auto psa Nicka: Řidič od nehody ujel! Majitel popsal smutné okamžiky

K nehodě došlo podle policistů kolem půl osmé ráno v ulici K Nemocnici v Kladně. „Zatím neznámý řidič měl srazit psa, kterého venčil jeho majitel. Z místa nehody pak ujel. Svědci si zapamatovali pouze bílou barvu vozidla,“ popsala Blesku mluvčí policie Michaela Richterová.

Podle ní se dopravní policisté snažili auto vypátrat, nezachytila ho ale žádná kamera a podobná auta v okolí nebyla poškozena, prověřením majitelů se nepotvrdilo, že by psa někdo z nich srazil. Zvíře mezitím bojovalo o život.

Sám majitel Josef A. na facebooku popsal, jak k celé situaci došlo. Údajně šel se svým psem Nickem po chodníku, ten pochodoval necelé tři metry před ním. „Když najednou z ničeho nic do úzkého vjezdu do Průmyslové školy naproti poliklinice vjelo bílé auto alespoň 35 km v hodině, vůbec nezpomalilo a nedalo šanci nikomu na chodníku,“ napsal. Auto pak mělo psa vtáhnout pod levé přední kolo.

„Musel jsem být v šoku, když jsem přišel k naříkajícímu pejskovi, prokousl mi levou ruku. Pak si asi uvědomil, že jsem to já a nechal se vzít do náruče,“ popsal šílené okamžiky. Josef mezitím se psem odešel o dva bloky dál, v tu dobu jim už pomáhal hasič, který mu chtěl ošetřit zraněnou ruku. Chvíli na to byl pes v nedaleké veterině operován. „Dnes (v úterý pozn. red.) měl náš Nikki druhou operaci, kterou k zármutku nás všech nepřežil,“ dodal smutně Josef.

Údajně měli společně s policisty podezření na možné dva viníky nehody. Ani jedna osoba se však nepřiznala. „Celých 15 let co jsem byl s mým pejskem, mě učil jak být lepším, trpělivějším a laskavějším ke svému okolí,“ popisoval zarmouceně.