Manželství úspěšné spisovatelky Simony Monyové (†44) bylo už v rozvodové fázi, když Boris Ingr 3. srpna 2011 pod záminkou uspání společného syna u ní doma v Brně zazvonil.
Monyová měla po jeho boku za sebou už roky týrání a sexuálního násilí, o kterých často ve svých knihách psala. Bylo to její volání o pomoc, ale nikdo to tehdy netušil.
Po hádce vzal Ingr nůž a Monyovou šestkrát bodl, sám se pokusil o sebevraždu, skokem z okna se ale pouze lehce zranil.
U soudu, který jej poslal na 15 let do vězení, se nikdy nepřiznal. Trest mu měl vypršet v srpnu 2026. Soud ho nyní předčasně propustil kvůli zdravotnímu stavu. Má trpět onkologickým onemocněním. Informoval o tom server tn.cz.
Synové: Nechceme tě vidět!
Z propuštění mají obavy všichni tři synové Monyové, z nich nejmladší je Ingrův. S máminým vrahem nechtějí mít bratři nic společného a doufají, že to bude Ingr respektovat a že už ho nikdy neuvidí.
Obávají se však, že se o kontakt s nimi pokusí. „Opravdu o to nestojíme,“ zdůraznil Dominik, podle kterého by žádný trest nebyl dostatečně dlouhý, aby odčinil to, co udělal.
VIDEO: Spisovatelka Monyová volala ve svých knihách o pomoc.
