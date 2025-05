„Popravdě si to vůbec nedokážeme představit. Je to noční můra, která se neustále blíží,“ řekl v rozhovoru pro Blesk.cz Dominik Mony.

Ingr přitom při četných žádostech o podmíněné propuštění argumentoval tím, že když vyjde na svobodu, bude čistý a rodina by se ho mohla přestat bát.

„Zjistil jsem, že se mě příbuzní stále bojí. Proto žádám o dřívější propuštění, byl by to pro ně signál, že už nejsem nebezpečný,“ řekl soudkyni. Ta ale poukázala na to, že vystoupil z programu pro násilné vězně, a žádost o podmínečné propuštění mu zamítla. Postupně jich podal celkem pět.

Blesk.cz nyní získal unikátní snímky Borise Ingra, zuboženého s propadlými tvářemi, jak v doprovodu vězeňské eskorty čekal v čekárně polikliniky v Kuřimi na vyšetření před radiodiagnostickým oddělením, kde provádějí RTG snímkování celého těla včetně břicha a urologického traktu a také ultrazvukové vyšetření.

Synové s ním nechtějí nic mít

„Za mě jde o projev nízké schopnosti empatie. Nedokáže nebo nechce reflektovat pocity druhých, místo toho se soustředí hlavně na sebe,“ mínil Dominik a připomněl:

„Soud mu dal několik podmínek, které musí splnit, ty ale opakovaně neplní. To poukazuje na to, že nikdy nebude dělat to, co se po něm chce, i kdyby mu to mělo zajistit svobodu.“

Video Video se připravuje ... Syn zavražděné spisovatelky Simony Moneyové Dominik přivítal zamítnutí předčasného propuštění z vězení jejího vraha. Hynek Zdeněk

S vrahem mámy nechtějí mít bratři nic společného a doufají, že to bude Ingr respektovat a že už ho nikdy neuvidí. Obávají se však, že se o kontakt s nimi pokusí. „Opravdu o to nestojíme,“ zdůraznil Dominik, podle kterého by žádný trest nebyl dostatečně dlouhý, aby odčinil to, co udělal.

Co se stalo?

Manželství úspěšné spisovatelky Simony Monyové (†44) bylo už v rozvodové fázi, když Boris Ingr 3. srpna 2011 pod záminkou uspání společného syna u ní zazvonil doma v Brně. Monyová po jeho boku za sebou už roky týrání a sexuálního násilí, o kterých často ve svých knihách psala. Bylo to její volání o pomoc, ale nikdo to tehdy netušil.

Po hádce vzal Ingr nůž a Monyovou šestkrát bodl, sám se pokusil o sebevraždu skokem z okna, pouze lehce se zranil. U soudu, který jej poslal na 15 let do vězení, se nikdy nepřiznal. Trest mu vyprší v srpnu 2026.

Dokonalá podoba v seriálu

V knihách Monyová často psala o domácím násilí. Náměty čerpala i z vlastního života. Zasloužila se o to, že utrpení týraných přestalo být skryto jako tajemství za zavřenými dveřmi a stále více se o něm diskutuje veřejně. Její příběh ožije v nové šestidílné sérii s názvem Monyová, kterou pro Oneplay (bývalé Voyo – pozn. red.) natáčí režisérka Zuzana Kirchnerová.

Spisovatelku v ní hraje Tereza Ramba (35), která je od ní po nalíčení k nerozeznání. „Podoba, kterou dokázali zachytit na černobílé fotografii, je neuvěřitelná. Popravdě jsem poprvé fotku očima přelítl a až poté jsem se podíval znovu a zjistil, že to není mamka, ale Tereza,“ popsal Dominik Mony.