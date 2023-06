Na obchvatu Slaného havarovalo pět aut: Čtyři zranění, jeden vážně

Na obchvatu Slaného se srazilo pět aut, při nehodě se zranili čtyři lidé. Nejvážněji zraněného do nemocnice v Praze transportoval vrtulník. Jednu osobu museli hasiči vyprostit.

Při nehodě pěti aut u Slaného na Kladensku se ve čtvrtek dopoledne zranili čtyři lidé, jeden vážně. Silnice I/16 je mezi Slaným a Velvary uzavřená. ČTK to řekly policejní mluvčí Michaela Richterová a mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Před 11:30 havarovala dvě osobní auta, jedna dodávka a dvě nákladní auta na hlavním tahu mezi Slaným a Mělníkem. „U jednoho pacienta měl lékař podezření na zlomenou pažní kost, pacient měl také pohmožděný hrudník, po ošetření byl transportován letecky do Ústřední vojenské nemocnice,“ uvedla Nováková. Další tři lidé měli podle ní lehká zranění, záchranáři je převezli do slánské nemocnice. Vyšetřování okolností nehody na místě podle policejní mluvčí pokračuje.

Prvotní šetření policistů ukázalo, že pravděpodobně řidička osobního vozu jedoucího od Velvar přejela z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde boční stranou narazila do nákladního auta, popsala Richterová. Za nákladním vozem jel další vůz s návěsem, který se karambolu snažil vyhnout, sjel mimo vozovku a převrátil se na bok. Další osobní vůz a dodávka zřejmě nedobrzdily a narazily do havarovaných aut. Vyšetřování okolností nehody na místě podle policejní mluvčí pokračuje.