Průlom v pátrání po Maddie? Vyšetřovatelé okomentovali nálezy u přehrady!

Maddie MacCannová zmizela beze stopy v roce 2007, kdy trávila dovolenou se svou rodinou v portugalském Algarve. Rodiče holčičku a její sourozence nechali spát v apartmánu a zašli si s přáteli na večeři. Děti rodiče chodili pravidelně kontrolovat, ovšem při jedné z kontrol zjistili, že Maddie není ve své postýlce. Po dívce začali pátrat policisté, ovšem marně. Ani šestnáct let po jejím zmizení se neví, co se s Maddie stalo.

Ovšem to by se mohlo nyní změnit. Případu se ujala německá policie, která ze zmizení malé holčičky podezřívá Christiana B., jenž si v současné době odpykává ve vězení trest za znásilnění americké turistky. Z vězení by se měl dostat v roce 2026 a popírá, že by se zmizením dívky měl cokoliv společného. Nicméně státní zástupce Hans-Christian Wolters již dříve řekl, že mají proti němu „konkrétní důkazy“. Zároveň dodal, že věří, že je Maddie mrtvá.

Obří díry v zemi

V minulém týdnu se desítky policistů vydaly k přehradě Arade. Právě přehradu údajně Christian B. považoval za svůj „malý ráj“. Detektivové z Federální kriminální policie (BKA), což je německá verze americké FBI, prohledávali přehradu a její okolí.

Policisté dokonce káceli stromy a kousek od přehrady našli pozůstatky tábora s rozbitým nábytkem. Britský deník Daily Mirror uvedl, že v zemi zanechali několik hlubokých vrtů a vzorky poslali k analýze. Právě tyto stopy by mohly vést k vyřešení ostře sledovaného případu. Nicméně jejich analýza může trvat i celé měsíce.

Ve čtvrtek němečtí policisté uvedli, že zatím bohužel nemohou potvrdit, že nalezené vzorky souvisí s případem pohřešované Maddie. Na analýzu budou potřebovat více času. „Pátrací akce skončila podle plánu ve čtvrtek. Prohledali jsme oblast a zajistili některé předměty. V následujících dnech a týdnech bude vyhodnoceno, zda souvisejí s případem,“ řekl mluvčí státního zástupce v Braunschweigu, který vyšetřování koordinuje.

Německý kriminalista Axel Petermann pro Daily Mirror řekl, že prohledat přehradu a její okolí je krok správným směrem. „Pachatelé trestné činnosti, které jsem v průběhu let poznal, mají tendenci schovávat své oběti na místech, kde se cítí bezpečně a mohou odhadnout nebezpečí,“ uvedl kriminalista.