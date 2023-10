Adam (18) po nehodě na skútru bojuje o život. Srazit ho měl policista!

Osmnáctiletý Adam B. vyrazil v pátek z rodného Ovčiarska za milovanou partnerkou Simonou a kamarádem Jakubem do Žiliny. Do cíle ale bohužel nedorazil. Do mladíkova skútru narazil řidič (28) svým vozem Volkswagen Golf a Adam skončil s těžkými zraněnými v umělém spánku.

Byl pátek podvečer a osmnáctiletý student programátorství Adma B. se domluvil s přítelkyní Simonou a kamarádem Jakubem, že za nimi dorazí do Žiliny. Rodiče Danka a Viktor věděli, že je jejich syn zodpovědný řidič a cestu na skútru do zhruba deset kilometrů vzdálené Žiliny mu povolili. Nikdo tehdy netušil, k jakému neštěstí po cestě dojde.

„Řidič osobního motorového vozidla zn. VW Golf, v křižovatce při odbočování vlevo, z dosud přesně nezjištěných příčin nerespektoval svislé dopravní značení. Následkem toho došlo ke střetu s protijedoucím motocyklem,“ uvedla k nehodě na sociální síti policie.

Na místě nehody chlapci okamžitě pomohli tři strážníci, kteří nehodu zaregistrovali. „Přiškrtili mu dvě hlavní bederní tepny, ze kterých se mu okamžitě vyvalil litr krve. Nebýt tohoto rychlého zásahu, záchranáři by mu už nepomohli,“ uvedl Adamův otec Viktor.

Řidič zpytuje svědomí

Podle informací slovenských deníků Nový Čas a Plus JEDEN DEŇ byl řidičem osobního automobilu osmadvacetiletý městský policista. ,,Manžel se synem byli na místě, mají i jeho jméno,“ řekla Novému Času matka zraněného Adama. Policista měl o víkendu rodině zraněného Adama poslat omluvu.

„Chci se vám velmi omluvit, co jsem způsobil vám a celé vaší rodině. Samozřejmě i vašemu synovi. Velmi mě to mrzí a trápí. Neudělal jsem to úmyslně a věřím, že bude co nejdříve v pořádku. Celá rodina se za něj modlíme,“ nechal se slyšet řidič osobního vozu.

Zranění jsou rozsáhlá

Adam má podle rodiny zlomené obě ruce, stehenní a klíční kost. K tomu došlo i k rozdrcení bederní kosti a roztržení sleziny. Maminka Danka má strach, jestli se Adam vůbec někdy bude moci postavit nebo skončí upoután na invalidní vozík. Po nehodě navíc chlapec ztratil velké množství krve a lékaři mu museli podat několik krevních transfuzí.

Rodina a Adamovi kamarádi se tak opakovaně obraceli na veřejnost a prosili o to, aby lidé darovali krev. Ve škole v Kysuckém Novém Městě, kde Adam studuje, zřídilo vedení spolu s žáky mobilní odběrovou jednotku, kde mohli zájemci darovat krev. „Je to výjimečný, čestný, skromný člověk, beru ho jako svého bratra," vyjádřil se na Adamovu adresu kamarád Jakub (18), za kterým mladík osudného dne mířil.