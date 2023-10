„Motivem činu mělo být získání finančního profitu z následného dědictví po poškozeném,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Starosta kromě honosného domu vlastnil i nemovitost v Chorvatsku. Po působení v mezinárodní stavební firmě začal podnikat a dařilo se mu.

Život exmanželky byl patně nákladnější, než sama dokázala „utáhnout“. Měla bydlet v pronajatém bytě v Praze, kde se nájem pohyboval kolem 50 tisíc korun za měsíc.

délka: 00:41.44 Video Video se připravuje ... Plzeňští kriminalisté objasnili brutální vraždu z Tachovska. Zadrželi tři lidi. Policie ČR

Manželství bylo sice rozvedené, ale exmanželka by se k penězům po něm mohla dostat tak, že by dědily jejich dvě společné děti. Peníze by pak matka ve svěřeneckém fondu mohla spravovat do jejich dospělosti. Z nich patrně hodlala zaplatit i 1,5 milionu korun, které měla slíbit jednomu z vrahů za likvidaci svého exmanžela.

Starostu vylákali

Přemysl H. jel osudný den na pracovní schůzku do Berouna a Prahy, vyhověl žádostí bývalé ženy a stavěl se u ní. Pak už vše probíhalo jako brutální mordy z 90. let minulého století.

V ženině bytě se mělo odehrát krvavé drama. „Brutálně ho napadli a způsobili mu zranění, v důsledku kterých na místě zemřel,“ sdělila Brožová.

Podle informací Blesk.cz měla bývalá manželka starosty pustit tajně kumpány do bytu. Když Přemysl H. vyšel z koupelny, jeden z nich mu měl hřebíkovací pistolí střelit hřeb do hlavy, druhý mu vzápětí zasadil ránu železnou trubkou.

Uklizení mrtvoly

Zbývalo zbavit se těla. Mrtvého starostu měli v bytě dát do krabice a v garáži domu jej naložit do kufru jeho vozu VW Golf. Jeden z mužů s ním pak dojel až na lesní cestu u Benešovic na Tachovsku.

„Tělo naložili do osobního automobilu, se kterým odjeli do lesního porostu na Tachovsku, kde vozidlo i s tělem zapálili,“ dodala Brožová. Vyšetřovatelé mají prý k dispozici záznamy kamer, kterými je luxusní rezidence prošpikovaná.

Oba se pak vrátili vozem druhé muže, který na místo v lese také přijel. U silnice nedaleko obce na severu Plzeňska, kde starosta bydlel, se našel jeho mobil. Ten nejspíše vyhodili pachatelé, kteří sem sjeli z dálnice D5 a to buď cestou z Prahy, nebo při návratu zpět.

Jsou ve vazbě

Plzeňská a pražská zásahová jednotka minulou středu trojici zadržela. Starostovu bývalou ženu a jednoho z mužů (43) v Praze, dalšího muže (31) v Kralupech nad Vltavou. Všechny obvinili z vraždy. „Toho se měli dopustit tím, že po předchozí společné domluvě poškozeného vylákali do bytu v Praze,“ uvedla Brožová.

Tachovský soud v pátek poslal trojici do vazby. „Důvodem byla obava z možného útěku,“ řekl státní zástupce Jakub Kubias. Exmanželce a jejím kumpánům hrozí za vraždu 15 až 20 let vězení, nebo i výjimečný trest.