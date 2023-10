Šílenec v Hradci polil dveře benzinem a zapálil: Za pokus o vraždu tvrdý trest!

Královéhradecký krajský soud potrestal dvaačtyřicetiletého muže za pokus o vraždu čtrnáctiletým vězením. Letos v březnu v bytovém domě v centru Hradce Králové v opilosti polil dveře benzinem a zapálil. Podle obžaloby tím chtěl zavraždit obyvatele bytu, kteří s ním tvořili rodinu. Tragédii podle spisu zabránilo jen to, že kouř probudil jedno z dětí, které zalarmovalo ostatní, jimž se podařilo požár uhasit. Incident se stal 3. března ráno, nikomu se nic nestalo. Uvnitř bytu tehdy byli čtyři lidé, z toho dvě děti. Soud obžalovavému nařídil protialkoholní léčení a zaplacení náhrady škody. Rozsudek, co do viny a trestu, je pravomocný.

Obžalovaný v plném rozsahu vinu přiznal. „Nejsem žádný vrah. Lituji toho, jsem za to odpovědný. Udělal jsem hloupost, musím za to pykat. Chci se omluvit rodině za to, co jsem spáchal,“ řekl v pondělí u soudu. Za pokus o vraždu obžalovanému hrozilo 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Prohlášení viny je významná polehčující okolností.

„Motivem jednání byly dlouhodobě spory mezi manželi, kdy partnerka se chtěla s obžalovaným rozvést. To vygradovalo tím, že se opil a dostal nápad, že podpálí dveře bytu ve třetím nadzemním podlaží. Čin připravoval, benzin si přinesl. Předpokládal, že v bytě je ona a její dvě děti. Polil dveře benzinem, zapálil, oheň pronikl do bytu. Naštěstí zplodiny probudily dítě, které spalo v pokoji nejblíže ohnisku požáru,“ řekl ČTK státní zástupce Milan Vacek.

V bytě podle něj ale nebyli lidé, které se chystal ohrozit, tedy jeho manželka, jejich nezletilá dcera a její nezletilý syn, ale nejstarší manželčina dcera se svými dvěma dětmi a svým druhem.

V závěrečné řeči státní zástupce navrhl potrestat obžalovaného při spodní hranici trestní sazby a navrhl, aby mu bylo uloženo ochranné protialkoholní léčení ústavní formou. „Jen velkou náhodou se nestal vrahem malých dětí. Na druhou stranu prohlásil vinu, znalci se vyjádřili, že podstatnou věcí v jeho převýchově je uložení ústavního protialkoholního léčení, s čímž souhlasil. Proto jsem navrhl trest při spodní hranici trestní sazby,“ řekl Vacek.

Policisté podezřelého muže našli krátce po činu v jeho bydlišti asi půl kilometru od bytu napadené rodiny. Na jeho zadržení se podílela zásahová jednotka s vyjednavačem, protože muž byl ozbrojen dvěma noži a vyhrožoval sebevraždou. Dechová zkouška u něj ukázala přes 2,6 promile alkoholu.

Případ připomíná žhářský útok v Bohumíně a Karvinsku ze srpna 2020, při kterém zahynulo 11 lidí – někteří uhořeli, další vyskočili z okna. Tehdy čtyřiapadesátiletý muž zapálil v 11. patře panelového domu v části Nový Bohumín byt. Benzinem polil dveře a zapálil je, oheň se velmi rychle rozšířil. Policisté útočníka obvinili z vraždy a obecného ohrožení. Později byl odsouzen na doživotí. Podle soudu byt zapálil úmyslně, důvodem byly rodinné spory.