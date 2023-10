Psychiatr Jan Cimický (75) na ARO: Místo, kde ho našla sekretářka v bezvědomí, v obležení kriminálky!

Psychiatra našla sekretářka v bezvědomí v jeho Modré laguně, centru duševního zdraví v Praze 6, kde Cimický denně ordinuje. O život bojuje v pražské Ústřední vojenské nemocnici, leží na Lůžkovém resuscitačním oddělení ICU B.

O tom, že je ve vážném stavu, svědčí i vyjádření policie, která vyjela k Modré laguně. „Jde o možné místo události. Čeká se na zdravotní stav muže, kterého se událost týká, abychom zjistili, co se v bytě vůbec stalo. Pak dojde buď k ohledání místa, nebo to naopak nebude potřeba. Do té doby bude místo střeženo,“ řekl Blesku mluvčí policie Richard Hrdina. Podle dostupných informací se psychiatr předávkoval prášky. Zda šlo o nehodu, či pokus o sebevraždu, se však dosud neví.

Soud se odkládá?

Soudní řízení v případu Jana Cimického mělo začít 7. listopadu, tedy za dva týdny. Blesk se ptal, jak to nyní se soudem bude. „Pokud bude pan Cimický v nemocnici, nemůže začít hlavní soudní řízení,“ řekla advokátka Lucie Hrdá. Blíže se k případu nechtěla vyjádřit, neboť zastupuje všechny oběti. Blesk se tedy s dotazy obrátil na advokáta Jana Černého, který potvrdil, že bez obžalovaného soud nemůže začít.

„Při prvním stání musí být vyslechnut. Soud by tedy teď měl dostat lékařskou zprávu, že se ze zdravotních důvodů nemůže obžalovaný účastnit. To musí respektovat. Pokud by se to dále prodlužovalo, došlo by k dalšímu posouzení, kde by byl možná přítomen soudní znalec,“ vysvětlil Černý. A co by nastalo v případě smrti? „Trestní stíhání by bylo zastaveno, k odsouzení by už nestačilo dojít a nepadl by tak verdikt, zda je vinen, či nikoliv,“ dodal advokát.

Čtyři znásilnění, 35 vydírání

Jan Cimický byl dlouho vyhledávaným odborníkem na duševní zdraví, obracely se na něj i celebrity. Před dvěma lety ho však herečka a zpěvačka Jana Fabiánová (44) obvinila, že ji sexuálně napadl. Postupně se přidaly i další ženy, zejména jeho minulé pacientky. Letos v září byl Jan Cimický obžalován ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání. Zneužívání žen se měl psychiatr dopouštět mezi lety 1979 a 2019. Některé případy jsou tak již promlčeny.

Reakce moderátorky Martiny Hynkové: Co k tomu říct?

Mezi oběťmi je také moderátorka České televize Martina Vrbová Hynková (51), jež moderuje mimo jiné pořad Sama doma. Ta tvrdí, že ji proti její vůli líbal. „Co k tomu říct?“ uvedla stručně k příspěvku na sociální síti Hynková, když zjistila, že je Cimický ve špitálu. „Na to není co říct. Lítost očekávat nemůže,“ napsala jí na to v reakci herečka Alice Bendová (49).

Víte, že...

Na oddělení ICU B jsou přijímáni nemocní většinou v závažném stavu s poruchami nebo selháním životně důležitých orgánů.