Sexuální predátoři touží oběti ovládat proti jejich vůli. Proč trvá je odhalit?

Kriminalisté navrhli obžalovat psychiatra a spisovatele Jana Cimického ze znásilnění a vydírání pacientek. Lékař se jich podle nich dopustil v 28 případech. Podle dřívějších policejních informací je psychiatr podezřelý, že znásilňoval ženy od roku 1980 do roku 2016. Cimický loni obvinění odmítl a prohlásil, že hodlá prokázat svou nevinu.

Státní zastupitelství ale kauzu vrátilo policii k doplnění vyšetřování. Policisté se mají vypořádat s otázkou, zda některé skutky již nejsou promlčeny.

Letos v březnu policie obvinila bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho ze znásilnění. V případě odsouzení mu hrozí až deset let vězení, protože je stíhán i pro trestný čin znásilnění spáchaný na dítěti. V tomto případě jde o osobu, která dovršila sedmnáctý rok věku, napsala policie.

Sexuální násilí spjaté s mocí

Oba muži jsou často označováni jako sexuální predátoři, kteří mají mnoho společného. Ve společnosti uznávaní, oblíbení a respektovaní. Trvalo velmi dlouhou dobu, než se jejich oběti odvážily promluvit. A ty, které to zkoušely předtím, byly často ignorovány. Sexualizovaného násilí se velmi často dopouští lidé pracující na vysokých pozicích, které jim přináší symbolickou nebo zcela konkrétní moc na jinými lidmi. Jedná se např. o lékaře, učitele, atd.

Kriminolog Pavel Houdek a jeho žena Jasmína Houdek, instruktorka moderní sebeobrany, už se delší dobu věnují potírání sexualizovaného násilí a hledáním způsobů, jak mu předcházet. Díky svědectvím svých klientek z kurzů nashromáždili celou řadu zkušeností, ze které vyplývá, že sexualizované obtěžování a násilí je neoddělitelně spjaté s mocí a že trvá celou řadu let, než se oběti odváží veřejně promluvit.

Houdek: Predátorům jde hlavně o pocit moci

„Sexuální predátory přitahuje mocenské prostředí, protože potřebuje právě pocit moci a nadvlády. Mnohdy mu nejde o sexuální akt jako takový. Tito lidé jsou oblíbení a dá se zvenčí na první dobrou říct, že jsou to jedinci, kteří nemají problém dosáhnout konsenzuálního sexuálního styku. Ale to není to, co chtějí. Sexuální styk je pro ně jen prostředkem extrémního pocitu nadvlády a moci, že si s člověkem mohou dělat co chtějí - tedy hlavně ovládat ostatní proti jejich vůli,“ vysvětluje pohnutky sexuálních predátorů Pavel Houdek.

S tím souvisí i to, proč až nyní vychází najevo, že sexuální predátoři zneuživali své oběti několik let, aniž by se někdo ohradil.

„Zde je těžké si uvědomit, že to, co se děje, není v pořádku. Od autority očekáváme určitý oficiální a odborný postup. Když nás obtěžuje autorita, je mimořádně těžké se ozvat,“ vysvětluje Jasmína Houdek, která sama zažila sexuální násilí.

„V případě Jana Cimického zřejmě pacientky zcela jistě napadlo, že on je přece respektovaná osobnost, autorita a ony jen psychiatrické pacientky, kterým nebude nikdo věřit,“ vysvětluje Houdek možnou příčinu, proč se Cimického případy začaly řešit až nyní. Svou roli mohlo v případě Feriho sehrát i to, že byl velmi oblíbený politik, co se otevřeně angažoval v kampani MeToo.

Oběť cítí strach a stud

I teď, kdy se o sexualizovaném násilí otevřeně mluví, ti, kteří zažili sexuální nátlak či násilí od autority, čelí velmi často otázkám a kritice veřejnosti, proč přichází se svými zážitky až teď, i po několika letech.

„První, co oběť po takovém zážitku cítí, je strach a stud. Říká si: Co se mi to stalo? Proč se mi to stalo? Nebyl to jen nevhodný dotek či hloupý vtip? U lékařů se navíc mohou objevit pochybnosti, zda toto nepatří do oficiálního lékařského postupu. Připustit si vůbec, že jsem se stala obětí sexuálního násilí, je těžké. Připustit si něco takového po 10 nebo více letech není výjimečné. Naopak, je to velice běžné a potvrdí to řada odborníků, kteří s lidmi, co mají za sebou takový zážitek, pracují,“ objasňuje Jasmína Houdek pohnutky obětí.

„U většiny případů se často objevuje mechanismus, kdy se ozve jedna oběť a vzápětí se objevují další. To je zcela přirozené, protože ta první povzbudí oběti k tomu, aby si uvědomily, že to, co se jim stalo, není v pořádku a je třeba o tom mluvit,“ doplňuje Houdek.

Proč jim to procházelo tak dlouho?

Někdejší Cimického nadřízený psychiatr Zdeněk Bašný České televizi již dříve řekl, že Cimického odchod z bohnické léčebny v roce 1996 souvisel právě se sexuálním obtěžováním. Cimický byl v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích primářem socioterapeutického a rehabilitačního oddělení v letech 1981 až 1996. Ženy v médiích většinou popisovaly obtěžování právě z této doby.

Lékař zřejmě ale zneužíval pacientky dál.„ Ano, byl ze své pozice „odklizen“, protože oběti se ozvaly. Málokdy ale nadřízeným dojde, že tohle není řešení celé situace. Pro sexuálního predátora to není konec. Bude to zřejmě dělat znovu a navíc bude „poučen“, kde udělal chybu a postará se o to, aby tuto „chybu“ už znovu neudělal. Proto mu zřejmě procházely i další případy,“ domnívá se Houdek při otázce, proč už situaci někdo razantněji neřešil už před lety.

Jak rozpoznat sexuální nátlak?

Jak poznat, že např. jednání lékaře hraničí se sexuálním obtěžováním? Lékař by vám měl předně vysvětlit postup ošetření, přítomna by měla být sestra. Pokud není, můžete si její přítomnost, potažmo přítomnost dalšího personálu, vyžádat.

„Pokud si vás lékař objednává na konec pracovní doby, nebo naopak později, kdy už tam sestra není a vy máte divný pocit při vyšetření, měli byste zpozornět. Často oběti popisují, že poté, co se proti jednání lékaře ohradily, nastoupila agrese ve smyslu ‚já jsem doktor a ty mě musíš poslouchat', apod.,“ říká Houdek.

Lze to nějak řešit?

„Pokud se stanete obětí takového jednání, není vaší povinností vše nahlásit, vyhledat byste ale měli psychologickou nebo jinou pomoct,“ pokračuje Jasmína Houdek.

Pomůže obrátit se např. na lékařskou komoru? V tomto Pavel Houdek váhá.„Ano, jsou oficiální místa, kam se lze obrátit, konkrétně třeba Česká lékařská komora. Když se ale řešilo obtěžování u lékařů, vyšší místa se vyjádřila, že to nebudou nijak řešit a nebudou ani pořádat např. školení na toto téma. Pokud to chcete řešit tedy takto, je třeba se obrnit trpělivostí,“ myslí si kriminolog.

„Naše studenty a studentky se snažíme motivovat k tomu, pokud nechtějí podat oficiální stížnost, aby promluvili jinde, např. napsali recenzi na Google či Facebook, klidně pod anonymním účtem. Lidé na recenze reagují. Pokud si přečtou v recenzích, že byl někdo v ordinaci nebo např. v autoškole obtěžován, rozmyslí si, zda tam vůbec jít,“ dodává Jasmína Houdek.

Oběti nebudou mlčet

Oba mají pro oběti sexuálního a sexualizovaného násilí jasný vzkaz: „Pokud se vám něco takového stane, není to vaše vina. Vinen je pouze pachatel.“

Vznesení obvinění proti Cimickému a Ferim vnímají oba jako vzkaz pro další sexuální predátory, že pokud se něčeho takového dopustí, oběti nebudou mlčet a budou se bránit.

„Pro oběti je to znamení, že se mohou ozvat a domáhat se spravedlnosti a jejich trauma nebude ignorováno,“ uzavírá Pavel Houdek.

Stali jste se oběťmi sexuálního násilí, obtěžování nebo domácího násilí? Můžete se obrátit na tyto organizace:

proFem:

777 012 555: Infolinka pro oběti sexuálního násilí (út 17-19, čt 19-21)

608 22 22 77: Objednávání na konzultace a informace (po-pá 9-15) a Linka právní pomoci (út 9-12, st 17:30-20:30)

Online poradna (na dotazy odpovídají do 10 dnů)

Rosa:

SOS linka: 602 246 102 (po-pá 9-18)

Tel.: 241 432 466 (po-pá)

E-mail: info@rosacentrum.cz

Acorus:

Tel.: 283 892 772

E-mail: info@acorus.cz

Persefona o.s.:

Tel.: 545 245 996

Mobil: 737 834 345

E-mail: domacinasili@persefona.cz