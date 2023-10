Cimický na ARO po předávkování: První reakce moderátorky ČT Hynkové, která řekla, jak ji sexuálně napadl

Něco přes dva týdny zbývají do začátku soudu s psychiatrem Janem Cimickým (75), který čelí obžalobě z několika znásilnění a mnoha případů vydírání. Ještě donedávna uznávaný odborník však nyní leží na ARO poté, co se předávkoval léky. Informace, kterou přinesl deník Blesk, pochopitelně vyvolala řadu reakcí, včetně těch od jeho obětí.

Mezi nimi je také moderátorka České televize Martina Hynková Vrbová (51), moderátorka mimo jiné pořadu Sama doma. „Co na to říct?“ uvedla k příspěvku na sociální síti Hynková. „Na to není co říct. Lítost očekávat nemůže,“ napsala jí na to v reakci Alice Bendová.

V tuto chvíli není jasné, zda šlo o tragickou nehodu při medikaci, nebo o záměrné požití léků. Cimický prohlašoval, že je připraven se u soudu bránit a své jméno očistit. Zda a kdy k projednávání dojde, je nyní ve hvězdách.

Podle informací Blesku našla Cimického v sobotu dopoledne v jeho ordinaci jeho sekretářka v bezvědomí. Následoval převoz na ARO do vojenské nemocnice ve Střešovicích.

Letos byl Cimický obžalován pro celkem 39 sexuálních deliktů, kterých se měl dopustit v letech 1979 až 2019. „Obžaloba byla podána pro 35 samostatných trestných činů vydírání a čtyři samostatné trestné činy znásilnění,“ prohlásil soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák.

Svědectví proti Cimickému

„Záhy po příchodu mě napadl, povalil mě na pohovku, osahával mě na prsou a nepříjemně mě líbal. Dokonce mi u toho recitoval jakousi básničku o Šípkové Růžence,“ popsala moderátorku deníku Právo. „Napadlo mě, že se snad pomátl. Nevěděla jsem, co dělat, netušila jsem, kam to celé povede, jestli mě nechce třeba znásilnit,“ řekla také v rozhovoru pro web Aktuálně.cz.

Hynkové se podařilo se mu vyprostit a z ordinace utekla. Okamžitě ukončila spolupráci na pořadu a dala si závazek, že se s Cimickým již nikdy nepotká. Když kauza vyplula napovrch, spolu s Fabiánovou veřejně vybízela, aby se další případné oběti slavného psychiatra nebály a ozývaly se. Nakonec se sešly nejméně čtyři desítky žen, na základě jejichž výpovědí byl obžalován ze 4 znásilnění a více než třiceti případů vydírání. Některé útoky se ovšem staly tak dávno, že jsou nyní již promlčeny. Start začátku soudu s Cimickým je naplánován na úterý 7. listopadu zatím na čtyři jednací dny. Zda se uskuteční, je nyní ve hvězdách. Vše bude záležet na zdravotním stavu obžalovaného psychiatra. Ten dosud opakovaně prohlašoval, že je připraven se bránit a své jméno očistit.