Armita (16) nastoupila do metra bez hidžábu: Po útoku policie mozková smrt!

Šestnáctiletá Armíta Gerávandová, která ležela v kritickém stavu v nemocnici poté, co se v teheránském metru dostala do střetu s příslušníky mravnostní policie kvůli nenasazenému hidžábu, je ve stavu mozkové smrti. S odkazem na íránská státní média to uvedla agentura Reuters. Případ připomíná úmrtí mladé Kurdky Mahsy Amíníové, která před rokem zemřela ve vazbě po zatčení kvůli porušení přísných pravidel oblékání žen na veřejnosti. Její smrt vyvolala v zemi rozsáhlé protesty. Evropský parlament ji minulý týden udělil Sacharovovu cenu za svobodu myšlení.