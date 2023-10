Armita (17) nastoupila do metra bez hidžábu: Po útoku mravnostní policie skončila v kómatu!

Sedmnáctiletá Armita Geravandová nastoupila v íránském Teheránu do metra. Neměla ale na hlavně uvázaný hidžáb a to neuniklo tamní mravnostní policii. Ta podle agentury Reuters s odkazem na informace dvou organizací na ochranu lidských práv na teenagerku brutálně nastoupila. Armita po zásahu policie omdlela a skončila v nemocnici v kómatu.

Od počátku října otřásá Íránem napadení mladé dívky. Sedmnáctiletá Armita Geravandová podle zahraničních médií nastoupila v neděli 1. října do metra v Teheránu bez povinného hidžábu. Na záběrech, které se hojně šíří na sociálních sítích, je vidět, jak Armita v doprovodu dvou kamarádek nastupuje do soupravy. Zdrcení rodiče později uvedli, že jejich dcera kvůli nízkému tlaku ztratila rovnováhu a udeřila se do hlavy.

Podle zpráv agentury Reuters s odkazem na informace dvou organizací na ochranu lidských práv ale na dívku zaútočila íránská mravnostní policie. To ale íránské úřady popírají.

Realita islámského režimu v Íránu

Armita následně upadla do kómatu a byla převezena do nemocnice. Ani po několika dnech se ale její zdravotní stav nezlepšuje. Exilová íránská organizace ochránců lidských práv Hengaw sídlící v Norsku uvádí, že se v posledních dnech ve zdravotnickém zařízení pohybuje velké množství policistů v civilu. Podle Hengawu navíc Armitini rodiče dostali zákaz publikovat její fotografie na internetu a mluvit o ní s novináři nebo pracovníky neziskových organizací.

Útok na mladou Íránku šokoval i širokou veřejnost za hranicemi Íránu. „Už zase bojuje mladá žena v Íránu o život. Jen proto, že měla v metru odkryté vlasy. Je to neúnosné,“ napsala k případu na sociální síti německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. „Historie se opakuje. Tohle je realita islámského režimu v Íránu,“ komentovala případ íránsko-americká obhájkyně lidských práv Sarah Ravianiová.

Nejedná se o první útok mravnostní policie

Zásah mravnostní policie na mladou Armitu až nápadně připomíná úmrtí mladé Kurdky Mahsy Amíníové. Ta zemřela v září loňského roku ve vazbě po zatčení kvůli tomu, že měla údajně příliš volně nasazený hidžáb. Podle tehdejšího vyjádření policie dvaadvacetiletá Mahsá zemřela na infarkt, rodina a další zdroje jsou ovšem přesvědčeni, že za její skon mohou následky policejní brutality. Smrt mladé ženy vyvolala v zemi rozsáhlé protesty.