Tragický konec rodinné dovolené: Máma zemřela na otravu vodou!

Začátkem července letošního roku vyrazila Ashley se svou rodinou k jezeru Freeman v americké Indianě. Rodina u jezera trávila dovolenou od soboty 1. července do úterý 4. července. Právě v úterý ráno začala Ashley bolet hlava a měla velkou žízeň. Snažila se ji uhasit, ale marně. Podle informací britského deníku Daily Mail vypila téměř 2 litry vody a to během pouhých dvaceti minut.

Výlet nakonec skončil tragicky. Poté, co se rodina vrátila domů, zkolabovala v garáži. Na místo vyrazili záchranáři, kteří ji převezli do nemocnice. Utrpěla otok mozku. Lékaři jí diagnostikovali otravu vodou neboli hyponatrémii. Jedná se o stav, kdy je hladina sodíku v krvi příliš nízká. Ženě už nedokázali pomoci. „Byl to pro nás velký šok,“ uvedl Devon Miller, bratr Ashley.