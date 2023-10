Netta zemřel při útoku Hamásu: Zalehl granát, aby zachránil snoubenku!

V sobotu 7. října radikální hnutí Hamás provedl brutální útok na Izrael. Série koordinovaných útoků začala v půl sedmé hodin ráno. Ozbrojenci zaútočili i na kibuc Kfar Aza v jižním Izraeli, který byl domovem zhruba 750 lidí. Toho rána se zemí rozezněly i sirény, které měly obyvatele varovat před raketovými útoky z Pásma Gazy.

Jednadvacetiletý Netta byl v tu chvíli se svou snoubenkou Irene schovaný v jejich bytě. Jak uvedla jeho máma Ayelet Shacharová-Epsteinová pro kanadskou televizi CTV News, zvuk sirén v té oblasti nebyl nic neobvyklého. Ovšem ten den do kibucu vtrhli ozbrojenci Hamásu.

Aylete uvedla, že se rovněž uchýlila se svými blízkými do úkrytu v jejich domě a dopisovala si s ostatními členy rodiny, včetně jejího syna Netty. V jednu chvíli jí přišla zpráva, v níž Netta uvedl, že se k nim blíží ozbrojenci.

„Slyším výkřiky v arabštině. Kolem je spousta hluku. Střílí se,“ citovala slova syna Ayelet s tím, že následně přišla zpráva: „Jsou tady, mami.“

Její syn prý v tu chvíli položil svůj život, aby zachránil svou životní lásku. Ozbrojenci do bytu hodili několik granátů a spustili palbu. Poté, co třetí granát dopadl blízko Irene, Netta neváhal a zalehl jej. „Netta skočil na granát,“ popsala šílenou chvíli Irene Nettově mámě.

„Můj syn měl obrovské srdce. Byl to skvělý fotbalista. Byl to brankář. Byl to ten nejlaskavější a nejchytřejší člověk, kterého jsem kdy potkala," popsala Ayelet svého syna.