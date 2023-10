Máma si na otužování najala instruktora hvězd: Udělalo se jí špatně a zemřela!

Zlepšit zdraví otužováním si chtěla Kellie Pooleová. Devětatřicetiletá rodačka z hrabství Velký Manchester se proto přihlásila na terapii ledovou vodou. Spolu s přáteli se svěřila do rukou instruktora, který má hvězdnou klientelu. Terapie ale dopadla tragicky. Kellie se zničehonic udělalo špatně a omdlela. Její bezvládné tělo vytáhli z ledové řeky. Přivolaní záchranáři už nemohli dělat nic jiného, než konstatovat smrt.

Otužování je v posledních letech velice populární a propadá mu čím dál více lidí. Někteří se začínají pozvolna otužovat sami, jiní si najímají instruktory. Instruktora si najala i rodačka z Velkého Manchasteru Kellie Pooleová. Rozhodla se, že zkusí terapii ledovou vodou a spolu s přáteli si najala instruktora Kevina O'Neilla, který je velice populární na instagramu.

Tam má 18 tisíc sledujících a mezi jeho klienty patří celebrity. Za terapii si účtuje bezmála 6 tisíc Kč. Jak uvádí britský deník Daily Mail, do jeho rukou se svěřila bývalá televizní hvězda Coleen Rooneyová (37) či herec Stephen Graham.

Rooneyová se nechala během terapie vyfotit v ledové vodě řeky Goyt, kam vzal O'Neill i Pooleovou a její přátelé. Nicméně terapie skončila tragicky. Podle informací výše zmíněného deníku voda v řece měla teploty 10,7 stupňů Celsia. Kamarádka Pooleové Alex Killeenová-Fitzgeraldová u soudního líčení uvedla, že před vstupem do vody si s terapeutem zacvičili a provedli dýchací techniky.

„Byla zima, ale nic, co by se nedalo snést. Kevin neustále připomínal, abychom dýchali, jak nás to naučil,“ popsala s tím, že jí připadalo, že instruktor někam pospíchá. „Drželi jsme se za ruce, smáli jsme se a opravdu jsme se skvěle bavili,“ dodala svědkyně.

Nicméně Pooleová si prý začala stěžovat na bolest hlavy. O'Neill jí prý navrhl, ať si opláchne obličej vodou. „Už jsem si chtěla ponořit ramena, když jsem si všimla Kellie, jak se ke mne blíží. Myslela jsem si, že jde ke mně, ale ve skutečnosti padala,“ popsala dramatickou situaci.

Rychle ji vytáhli na břeh a začali ji oživovat. Její další kamarádka Victoria Fieldingová zavolala záchranáře, kteří okamžitě vyrazili na místo. Ovšem bylo pozdě. Po příjezdu ji prohlásili za mrtvou. Pitva prokázala, že máma od rodiny zemřela na „náhlou srdeční smrti“.