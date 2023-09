Policisté po 51 letech odhalili vraha školačky: Šílenec ji unesl, znásilnil a uškrtil!

Rodiče školačky Debbie Lynn Randallové (†9) celý život pátrali po tom, co se osudného dne stalo jejich dceři. 13. ledna 1972 se třeťačka nevrátila domů z prádelny, kam ji poslala matka. Po šestnácti dnech bylo dívčino tělo nalezeno o pět bloků dál. Dlouhých 51 let trvalo, než se policii podařilo objasnit, kdo nebohou dívenku tehdy znásilnil a uškrtil. Před pár dny kriminalisté oznámili, že vrahem byl William Rose. Ten však spravedlnosti unikl. Dva roky po mordu spáchal sebevraždu.

Byla polovina ledna roku 1972 a devítiletá školačka Debbie Lynn Randallová z města Marietta v Georgii měla od maminky za úkol vrátit se s oblečením z prádelny. Když se ale dívenka dlouho nevracela, začali si rodiče dělat starosti. Posléze nahlásili na policii její zmizení. Dlouhých šestnáct dní netušili, co se s jejich holčičkou mohlo stát a zda je stále naživu. Nejhorší obavy jim 29. ledna 1972 potvrdila policie.

Dívčino tělo nalezli pět bloků od prádelny, kde byla spatřena naposledy. Dívenku William znásilnil a nakonec uškrtil. Rodina nesla zprávu o smrti dítěte velmi těžce a nikdy nepřestala pátrat po tom, jaká zrůda jim jejich Debbie vzala. Najít vraha se dlouhé roky nedařilo ani kriminalistům.

Klíčový důkaz

Rodiče malé dívenky až do své smrti v roce 2018 a 2022 věřili, že se podaří najít vraha jejich dcery. Stalo se tomu až tento týden, kdy policie z okresu Cobb County v Georgii na tiskové konferenci uvedla, že vrahem malé Debbie byl William Rose. Ten však trestu unikl. V roce 1974 spáchal v šestadvaceti letech sebevraždu.

K odhalení vraha přispělo i získání kusu látky z místa činu v roce 2015. Ten byl poslán k forenzní analýze, díky které se po několika měsících podařilo získat i vrahovo DNA. To se shodovalo s DNA Williama Rosea.

„Přál bych si, aby tu byla moje matka, ale vím, že je teď v nebi a je to konečně za námi. Chceme vám všem poděkovat za to, co jste udělali, abyste tento případ dokončili," poděkoval na tiskové konferenci Melvin Randall, bratr zavražděné dívenky. „Ztráta milovaného člověka, zvláště v tak útlém věku, je těžko představitelná. Tato rodina čekala desítky let na odpověď a teď ji konečně dostala," dodal okresní prokurátor Flynn Broad podle deníku Daily Mail.