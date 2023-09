Motivem otřesného činu byl patrně drogový rauš útočníka. Osmačka totiž vyběhla ze školy celá rozesmátá a muž se mylně domníval, že se vysmívá jemu! Rozběhl se za ní a pronásledoval ji zhruba 150 metrů. Dívka křičela a to okolní lidi přimělo k tomu, aby muže zadrželi.

délka: 01:04.90 Video Video se připravuje ... Policie zadržela muže, který v Brně-Židenicích napadl dívenku na ulici a pobodal ji. PČR

„Odhodil tady batoh a další svoje věci. Vypadalo to, že se zklidnil. Pak se ale těm lidem vytrhl a vrhl se na tu dívenku a pobodal ji,“ popsala hrůzu žena z nedalekého obchodu.

Po útoku se na muže znova vrhli kolemjdoucí, posléze pachatele zpacifikovala hlídka strážníků. „Spoutali ho. Jakmile je spatřil, snažil se svědkům vymanit a prudce proti hlídce vykročil. Strážníci měli muže pod kontrolou do příjezdu policistů,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

I výjimečný trest

„Pobodání školačky v Brně vyšetřuje policie pro podezření z pokusu o vraždu dítěte mladšího 15 let. Pachateli v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let, případně trest výjimečný,“ uvedl mluvčí policie Petr Vala.

Záchranáři dívku převezli k ošetření do dětské nemocnice. Dívka je stabilizovaná na jednotce intenzivní péče.

Rodiče od dětí, které chodí do dvou nedalekých školních budov, byli incidentem otřeseni. „Bojím se o dceru. Těch divnolidí v okolí je tady hodně, nikdo neví, co od nich čekat. Je otřesné poslat ráno dítě do školy a odpoledne za ním jít na jednotku intenzivní péče do nemocnice," řekla jedna z maminek.