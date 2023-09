Ve vířivce v Oravské Lesné plavala mrtvola! Zabil muže jeho kamarád?

Neštěstí se podle televize JOJ stalo na zahradě rodinného domu v Oravské Lesné. Ve vířivce plavalo tělo šestatřicetiletého muže, které nejevilo žádné známky života. Na místo po nálezu kolemjdoucích přijeli ihned dva bratři mrtvého muže.

Někteří z obyvatel obce se domnívají, že šlo o nešťastnou náhodu. Jiní zase nevylučují, že by se smrtí muže mohl být spjat majitel domu, na jehož pozemku vířivka stojí. S mrtvým byli totiž dlouholetými přáteli.

„V současnosti probíhají procesní úkony, jejichž zveřejnění by mohlo narušit, zmařit nebo podstatně ztížit další průběh vyšetřování a dosáhnout požadovaného účelu trestního řízení, které je neveřejné,“ uvedla stručně mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Žilině Gabriela Kremerová a dodala, že více informací policie zveřejní, hned jak to bude možná.

Podle televize JOJ byla na rodinném domě i kamera, která by mohla při vyšetřování přinést odpověď na to, co mužovu úmrtí předcházelo.