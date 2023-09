Svědci popsali výbuch domu v Otinovsi: Dvě exploze a černý hřib!

„Slyšel jsem dvě rány. U první rány jsem byl doma, při druhé už jsem byl na ulici, a jak to bouchlo, vyletěl nad stromem černý hřib. V tu chvíli jsem si myslel, že tam spadlo letadlo. Když jsem tam přišel, už mi bylo jasné, bylo to u souseda, který měl pyrotechniku, že mu zřejmě něco bouchlo. Doufal jsem, že to bouchlo, když tam nebyl, ale bohužel tam v té chvíli byl,“ popsal zkázu usedlík Alois.

Vzápětí se na místě objevila podle něj spoustu lidí i hasičů. „Bouchla tam garáž, v sousedství byl ještě bílý baráček, který bohužel hořel,“ doplnil muž. Také jeho soused slyšel dvě rány. „Byly to dvě hlasité exploze,“ řekl. Naopak seniorku, která bydlí ještě blíže k místu události, upozornil na nedaleké neštěstí až rozruch na ulici. „Tady bouchá ledaco co chvíli, ale že by byla nějaká rána, to nevím. Najednou to ale začalo houkat na ulici, začali jezdit hasiči, policie. Tak to už mně bylo jasné, že se muselo něco stát,“ doplnila žena.

Policisté místo události zabezpečili policejní páskou, nedostali se za ni ani rodinní příslušníci, kteří k místu přišli s materiální pomocí pro své blízké. „Mám tam rodiče, neseme jim nějaké plachty, mají v domě poškozenou střechu a okna. Právě volali, že už mohou domů, ale jsou bez elektřiny, tak jim neseme aspoň nějaké jídlo,“ uvedla jedna z obyvatelek obce. S rodinou nakonec odešla s nepořízenou.

Exploze podle policie a hasičů zasáhla desítku okolních domů, poškozeny mají především střechy a okna. Podle starosty Koláře je o obyvatele dotčených domů postaráno. „Je to zajištěno, všichni dnes (ve čtvrtek, pozn. redakce) budou spát pod střechou, v bezpečí. Na domech je většinou potřeba opravit tašky na střechách, uvidíme, kolik materiálu bude třeba. Ohledně odhadu škody zatím vůbec nemáme tušení,“ řekl ČTK starosta.