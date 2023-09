Podivná smrt batolete na Hradecku: Holčičku našli mrtvou v autě! Byla v něm hodiny?

K tragédii došlo v rodině, která žije v obci jen krátce v ještě nedokončené novostavbě. Dítě mělo být ve vozidle několik hodin a zhruba ve tři odpoledne rodina volala záchranku po zjištění, že je dívenka v bezvědomí. Záchranáři vyslali na místo sanitní vůz i vrtulník, ale pomoc byla marná.

Dítě se již nepodařilo oživit. „K určení příčiny smrti byla nařízena soudní pitva,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Konečná. K okolnostem tragické události se vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nevyjádřila.

„Povídá se, že holčičku nechala její maminka ve voze po příjezdu domů a později ji tam našel její manžel,“ řekla obyvatelka vsi, v níž žije asi přes 100 lidí. Zda tam dítě matka nechala spát, zapomněla jej tam, anebo bylo vše jinak, netušila.

„Nevím, co se stalo, ale nevěřím, že by došlo k zanedbání péče. Mají ještě starší dceru a o obě děti se rodiče starali. Je to normální rodina,“ dodala.