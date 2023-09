Michal Hynek vyšetřoval i heparinového vraha: Dokonalá vražda neexistuje! Kterého pachatele litoval?

Kapitán Michal Hynek je krajským vyšetřovatelem policejní mordparty z Královéhradeckého kraje. Denně se zabývá tou nejhorší trestnou činnosti zejména v podobě vražd. Společně se svými kolegy vyšetřoval například heparinového vraha Petra Zelenku, nejmladšího na doživotí odsouzeného vraha Tomáše Víta nebo manžele Janákovy.

Pachatel je soupeř

Hynek v rozhovoru, který zveřejnila královéhradecká policie, popisuje posun trestné činnosti. Podle něj ubylo vražd, ze kterých by pachatelé chtěli mít majetkový prospěch. „Nyní velká část této trestné činnosti vychází z osobních vztahů mezi pachatelem a jeho obětí. Nepochybně sledujeme nárůst násilné trestné činnosti páchané pod vlivem omamných a psychotropních látek,“ vypráví Hynek. Kromě toho pozoruje i případy vražd v rámci rodiny, které nakonec končí i sebevraždou pachatele.

Rozpovídal se ale i o vztahu pachatele s vyšetřovatelem. S tím tráví vrah mnohdy nejvíce času před tím, než jeho případ putuje před soud. Sympatického vraha ale zatím nepoznal. „Koneckonců je to vždy soupeř, ať už silný či slabý,“ dodal. Nicméně poznal i takové, se kterými bylo vyšetřování pohodové. „Vzorně spolupracovali, a to ten vzájemný vztah kriminalisty a pachatele vždy posune do trochu jiné roviny. Namátkou mohu jako příklady uvést sériového vraha Semanského, který spáchal tři loupežné vraždy na seniorech ze svého okolí, případně odsouzený vrah a bankovní lupič Pavel Kohút. S těmi se mi pracovalo opravdu dobře,“ poodhalil zkušený policista.

Vrah stopařky vyšetřovatelům dal zabrat

Kromě popsaných známých případů měl na stole i vraždu 25leté stopařky z roku 2005. Vrah tehdy studentce zastavil a vzal ji do auta u Keteně na Jičínsku. V autě ji ale začal osahávat a zřejmě z obav o prozrazení dívku napadl a podřízl. Vrah Jiří Cimbál kriminalistům několik let unikal. „Zažil jsem například pravomocně odsouzeného Jiřího Cimbála, ten měl hodně vysoké IQ a jeho usvědčení nám dalo dost práce,“ odpověděl Hynek na otázku, zda se najdou i inteligentní vrazi. Celkově si ale myslí, že vrazi nejsou „žádní Einsteini“.

„Hlídače“ mu bylo líto

Vzpomněl si i na případ, kdy jednoho z pachatelů litoval. „Trochu jsem litoval odsouzeného (Lukáše) Malicha. Byl spolupachatelem odsouzeného (Františka) Lýra. Předem se spolu dohodli, že přepadnou majitele večerky. Malich měl venku hlídat, Lýr měl prodavače uvnitř napadnout a zabít, společně pak měli prodejnu vyloupit,“ popsal činy tehdy devatenáctiletý mužů z Lanškrouna.

Malich hlídal vstup do prodejny, zatímco jeho kumpán se snažil napadnout prodavače. Vše zvenku pozoroval „hlídač“ a když viděl, že se oběť zuřivě brání, radši vzal nohy na ramena. „Malich se vyděsil a z místa uprchnul, aniž by vůbec vstoupil dovnitř. Lýr dostal 13,5 roku, Malich 12 let. Měl jsem dojem, že je to trochu nepoměr, nicméně oba tresty byly v zákonné trestní sazbě,“ shrnul vyšetřovatel. Dvojici odsoudili za pokus o vraždu.

Existuje dokonalá vražda?

„Asi úplně dokonalá ne, spíše kombinace téměř dokonalé a buď nedokonalé práce policistů, nebo jen obyčejného nedostatku kriminalistického štěstí,“ odpovídá skromně Hynek. Na závěr připomíná, že má ve „skříni několik kostlivců“. Tím je myšleno nevyřešené případy. „Nechci o nich mluvit, stále doufám, že nejsou zcela uzavřené. Ale upřímně mě spíše děsí případy, o kterých jsme se jako policie nikdy nedozvěděli a ani nevíme, že k nim došlo,“ zakončuje.