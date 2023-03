Chtěli by, ale nemůžou: Proč čeští záchranáři nepomáhají pacientům pár metrů od hranic s Polskem?

„Smůla, my musíme počkat.“ Záchranáři z Královéhradeckého kraje se dlouhodobě potýkají s problémem, který jim komplikuje jejich práci. Pokud turista spadne na polskou stranu Sněžky, nemohou k němu přiletět a zachránit ho. Poláci naopak nemůžou zasahovat na našem území. Chybějící smlouva o mezistátní spolupráci tak může někoho stát i život…

Pětiletý chlapeček se v únoru zranil na Klínovci v Ústeckém kraji. První pomoc mu poskytla tamní Horská služba, pro chlapce následně přiletěl vrtulník z Německa. Pro ústecké záchranáře nic nového, s Německou záchrannou službou si pomáhají často. Stejně tak například při vlakovém neštěstí u Milavče z roku 2021. Nebo tornádo na jižní Moravě ze stejného roku. Tehdy na Hodonínsko zavítaly dva záchranářské vrtulníky z Rakouska.

I kdyby chtěli, tak nemůžou

V několika krajích napříč republikou podobná spolupráce funguje na jedničku. Jenže poslední případ podobné „příhraniční“ spolupráce ukázal, že to není pravidlem. Česká turistka začátkem března spadla ze Sněžky, padala zhruba 400 metrů a skončila na straně Polska. Byla těžce zraněná, podle polských záchranářů v ohrožení života.

Na místo okamžitě zamířila záchranná služba Královéhradeckého kraje včetně záchranářského vrtulníku z Hradce Králové. Jeho posádka navíc může pomocí lana a podvěsu zachraňovat z nepřístupného terénu, což tento případ byl. Jenže problém – žena byla na polské straně. A tam čeští záchranáři nesmí.

„Věděli jste, že pokud někdo leží tři metry za hranicí ČR, nesmíme mu poskytnout první pomoc? Bylo by to hodnoceno jako pašování léků a neoprávněné poskytování zdravotnických služeb,“ popsal lékař královéhradecké záchranné služby Marek Dvořák. I on létá na zmíněném vrtulníku z Hradce Králové. Dvořák dodal, že aby pacientovi na polské straně mohli pomoci ze špatného terénu, musí zavolat vrtulník z Polska. „Vítejte v České republice,“ zakončil.

V podobném duchu se vyjádřil i další lékař královéhradecké záchranky Anatolij Truhlář. Zkušený doktor popsal, že mezistátní dohoda mezi Českem a Polskem by jim výrazně ulehčila zásahy. „Mezistátní dohoda o spolupráci ZZS mezi Českou republikou a Polskem by významně usnadnila naše zásahy ke zraněným českým občanům na horách a v přilehlých oblastech,“ popsal Truhlář.

Kde je chyba?

Největší problém je zřejmě v chybějící legislativě a smlouvách o mezistátní pomoci. „Existují rámcové smlouvy o spolupráci na cizím území s Rakouskem, Německem a Slovenskem. Ale s Polskem ne. A to s nimi máme nejdelší hranici vůbec. Celou situaci to výrazně komplikuje, někdy může jít i o život a my neuděláme nic,“ vysvětlil pro Blesk mluvčí záchranářů Ivo Novák.

Záchranná služba se podle Nováka pokoušela iniciovat jednání a řešení problému, vše ale uvízlo na mrtvém bodě. „My z Hradce budeme na Sněžce s vrtulníkem jako první. Přiletíme a budeme jen koukat, jak na polské straně leží v těžce přístupném terénu zraněný Čech, kterému nemůžeme pomoci a říkat: smůla, my musíme počkat. A tak čekáme dalších 30 minut na vrtulník z Polska, který pak složitě zachraňuje pacienta. My se umíme slaňovat, zachraňovat z podvěsu, celá akce by proběhla rychleji, ale bohužel neexistuje smlouva s Polskem,“ dodal mluvčí.

Redakce Blesku se s dotazy o spolupráci na polském území obrátila i na Ministerstvo zdravotnictví, to ale nechalo dotazy v době vydání článku bez reakce.