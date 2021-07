Když vrtulník brněnské záchranky ve čtvrtek nemohl kvůli tornádu a následnému špatnému počasí vzlétnout, přiletěla pomoc z Rakouska. Situace to nebyla jednoduchá – byla noc, špatné počasí, silný vítr a déšť.

Když se jižní Moravou prohnalo tornádo a zranilo desítky lidí, bylo jasné, že bude potřeba pomoci i ze vzduchu. Jenže jak se tam vrtulník policie a soukromého provozovatele záchranky v Brně přes špatné počasí dostane? Nijak, nemohli vzlétnout.

A tak přiletěla na pomoc záchranka z Rakouska, a to rovnou se dvěma stroji EC 135 v záchranářské konfiguraci od ÖAMTC. Šlo o Kryštofa (Christophorus pozn. red.) 2 ze základy v Gneixendorfu a o Kryštofa 9 z Vídně.

Podle postupujícího počasí bylo jasné, že se do oblasti nebude jednoduché dostat, ale z Rakouska to bude daleko bezpečnější jak z Brna nebo z Ostravy. „Mise do cyklonové oblasti v České republice nebyla jako každá jiná. Byla úplně jiná, zkrátka zvláštní. Nikdy jsme nic takového neviděli a tma byla také hodně náročná. Celá posádka je však na noční lety vycvičena. Nejprve jsme museli hledat vhodné přistávací místo, což je v oblasti katastrofy vždy obtížné. Nakonec jsme skončili na sportovišti se spoustou sutin…,“ cituje pilota Olivera Stastneho z Kryštofa 9 na facebooku Jan Skiman.

Druhým vrtulníkem přiletěl dokonce samotný šéf letecké záchranné služby Reinhard Kraxner. Vrtulníky přistály na odpočívadle u dálnice D2 v Lanžhotě.

Do nemocnice se vrtulníkem dostala čtrnáctiletá kriticky zraněná Silvie a vážně zraněný řidič autobusu Robert. Oba cestovali v autobuse, který tornádo odhodilo ze silnice na pole.

Nešlo ale o jedinou pomoc z Rakouska, na místo vyjelo desítky sanitek a také více jak stovka pracovníku tamního Červeného kříže. Pomáhalo i Slovensko.

Velké díky!

„Děkujeme, Rakousko. Je skvělé mít dobré sousedy, na které se můžeme spolehnout,“ zakončuje v textu Jan. „Tisíceré díky za pohotovou pomoc a doufám, že takovýchto akci bude co nejméně,“ přidala se Jana.

Později v noci, přibližně po půlnoci, se k místu neštěstí konečně dostali alespoň piloti a palubní technik Letecké služby Policie ČR. Jejich vrtulník je určen pro pátrání, vyhledávání a prozkoumávání. Pomáhá jim v tom termovize a velmi silné vyhledávací světlo.

V Jihomoravském kraji působí 24 hodin v kuse posádka pilota, záchranáře a lékaře. Jsou schopni vzlétnout do několika minut ze základní na letišti v Brně. Stejně tak fungují i policisté. Na pomoc jim může přispěchat prakticky kterýkoliv vrtulník LZS z celé ČR. Nejblíže je ale ten z Ostravy.