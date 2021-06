Ostuda v Chorvatsku: Češky vyhazovaly místní obyvatelky ze „soukromé“ pláže! Policie pak řekla, jak to je. (Autor: Reprofoto: Morski HR)

Češky na pláži na chorvatském ostrově Drvenik Veli rozpoutaly boj o místo v písku. Domnívaly se, že jsou na soukromé pláži, a tak se rozhodly vyhodit místní obyvatele. Jedna z návštěvnic byla i novinářka, Tonka Alujevićová.

Ta, když viděla, jak se dvě ženy chovají, vzala do ruky telefon a celé jejich jednání si začala nahrávat. Když se Češkám nepodařilo ze „soukromé“ pláže místní obyvatelky dostat pryč, vytočily údajného majitele této pláže. To ale nebylo všechno! „Jedna z nich mě praštila mobilem. Řekla mi, ať odejdu, že je to soukromá pláž,“ řekla Tonka pro Jutarnji list.

Majitel pláže pak skrze videohovor vysvětloval, že jde o soukromou pláž a že tam nemají co dělat. Novinářka se s ním ale odmítla ze začátku bavit. Média uvádějí, že mužem je Tomislav Meštrovič. Toho hodně zajímalo, jak se ženy na pláž dostaly. Dodal, že jde o soukromou pláž.

Novinářka ale věděla, že se muž plete. Konfrontovala ho s tím, že moc dobře zná chorvatské zákony, a upozornila ho, že je novinářka. Varovala ho, že když s tím nepřestane, napíše o něm. „Padej z mojí pláže, je*u ti matku. Dej si mě do médií,“ křičel na ni Tomislav.

„Takže přijede policie,“ řekla jedna z obyvatelek České republiky. „Policie přijde, privátní pláž,“ dodala další žena v modrých plavkách. A taky se tak stalo, policie přijela. Policisté chvilku přemýšleli, jestli si z nich někdo nedělá srandu. „Myslela jsem si, že sedíte u něj v obýváku,“ uvedla policistka.

Češkám to ale nedalo, a tak se i před policisty snažily z pláže tamní obyvatelky vyhnat. Potom jim to musela policie zakázat. V následujícím vyjádření policie uvedla, že k žádnému přestupku nedošlo a že pláž není soukromá.

V Chorvatsku totiž nemůže pevnina do šesti metrů od vody být považována za soukromý majetek. Ministerstvo zahraničí mělo začít vyšetřovat údajného majitele. Prý proto, zda pláž používal neoprávněně. V inzerátu měl návštěvníky lákat na „soukromou pláž“. Vina je zřejmě na straně pronajímatele domku.