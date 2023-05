Lukáš brutálně týral chlapečka (3) za malichernosti: Za pokus o vraždu dostal 16 let!

Za týrání a pokus o vraždu tříletého chlapce Vrchní soud v Praze zvýšil Lukáši Krůzovi z Královéhradeckého kraje trest o 4,5 roku na 16 let vězení. Jeho partnerce a matce dítěte potvrdil tříletý trest za týrání. Středeční rozhodnutí je pravomocné. Muž se k činu přiznal, tvrdí ale, že chlapce usmrtit nechtěl. Předtím ho ale deset minut sprchoval ledovou vodou a nechal v pokoji s otevřeným oknem. Dítě mezitím kolabovalo a přestalo dýchat. Žena odmítla, že by dítě týrala surově či trýznivě. Chlapce ale společně bili vařečkou nebo bambusovou tyčí.

Muže soud potrestal za týrání svěřené osoby, pokus o vraždu a také za prodej drog, ženu pak pouze za týrání. „Obžalovaný prakticky učinil všechno pro to, aby došlo ke smrti poškozeného,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička s tím, že život chlapci zachránili lékaři.

„Obžalovaná byla jeho (poškozeného) nejbližší příbuznou, osoba, ke které se upínal, že ho bude chránit před nepříznivými vlivy okolí. A toho se mu nedostalo. Naopak obžalovaná se proti němu chovala velice nevhodným způsobem. A pokud některé praktiky proti jeho osobě prováděl obžalovaný, nejen, že je schvalovala, ale dokonce ho v nich podporovala,“ řekl pak soudce k matce dítěte, která v odvolání žádala zmírnění právní kvalifikace a podmíněný trest. Při posouzení intenzity týrání odkázal na znalecký posudek.

Žena, které bylo v té době 19 let, se svým přítelem Lukášem Krůzou chlapce podle soudu týrala loni v březnu. Tříleté dítě bili vařečkou, bambusovou tyčí nebo ho sprchovali v ledové vodě. Podle státního zástupce byly důvody malicherné, dítě například potrestali za to, že si oblékl ponožku naruby. Týrání se vystupňovalo na konci března, kdy byla žena ve škole a na chlapce dohlížel Krůza. Tříleté dítě se v noci pomočilo, což Krůzu rozčílilo. Chlapce proto odvlekl do sprchy, kde ho zhruba deset minut opět sprchoval ledovou vodou.

Chlapec ve sprše začal kolabovat, při pádu na zem se udeřil. Krůza ho pak ještě bil vařečkou. Podle rozsudku proto, že na jeho příkaz nevylezl ze sprchy. Následně ho nechal v pokoji s otevřených oknem. Vše si podle žalobce nahrával na telefon, k chlapci byl vulgární a říkal, že ho zabije. Lékařskou pomoc dítěti zavolal až po dvou hodinách, kdy si všiml, že nedýchá.

Stejně jako matka žádal mírnější trest i Krůza. V odvolání tvrdil, že chlapce nechtěl usmrtit. Odmítl, že by dítě trestal kvůli malichernostem. Muž se ve středu u soudu dítěti omluvil. Řekl, že ho tíží svědomí a že by chtěl vrátit čas. Žádal, aby ho soud potrestal za pokus o těžké ublížení na zdraví. Žena, jejíž jméno nelze zveřejnit kvůli ochraně obětí trestných činů, prostřednictvím svého obhájce odmítla, že by chlapce surově týrala, vařečkou ho prý zbila „jen jednou“. Byla podle svých slov pod vlivem Krůzy. Uvedla také, že pokud by nedošlo k poslednímu „excesu“, chlapec by lékařskou pomoc nepotřeboval.

Obě odvolání obžalovaných soud zamítl. Chlapci musí muž podle pravomocného rozsudku zaplatit jako nemajetkovou újmu milion korun, matka dítěte mu má nahradit 500.000 korun.