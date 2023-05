Válka Mornštajnové s umělkyní Toy Box graduje: Dědův penis a výsměch šéfredaktorovi!

Před nedávnem vydala spisovatelka Alena Mornštajnová svůj další román Les v domě. Kolem knižní premiéry se ale strhla vášnivá diskuze o tom, zda se jedna z nejčtenějších českých spisovatelek neinspirovala opravdovým případem ilustrátorky Kláry Tellnerové, známé pod přezdívkou Toy Box.

Nakladatelství: Oběť je Mornštajnová

O nešťastné situaci informovala sama Tellnerová na svém instagramu. Tam se odvolávala na lidi, kteří knížku četli, a připomínala jim její příběh o sexuálním zneužívání. Umělkyni sexuálně zneuctil její nevlastní děda. „Ano, skutečně to podle mne vypadá, že naše aktuálně nejprodávanější spisovatelka exploatovala (zneužila – pozn. red.) příběh toho, jak jsem byla zneužitá v dětství nevlastním dědečkem a použila to jako hlavní motiv nové knihy Les v domě,“ popsala Toy Box.

K situaci se teď v obsáhlém textu vyjádřilo i nakladatelství Host. To zastupuje spisovatelku Mornštajnovou. Ve svém textu popisovalo, že by považovalo za samozřejmost se s Toy Box sejít a vysvětlit si, co se stalo. „Stále doufám, že to ještě bude možné. I přesto, že v tomto nesmyslném sporu se cítíme oběťmi úplně všichni. Je jí Alena Mornštajnová a její kniha, na které toto falešné obvinění stejně ulpí, literatura, jíž je upíráno právo být uměním a inspirovat se čímkoliv a svobodně skutečnost přetvářet, a zřejmě se jí cítí být i sama Toy Box, která se kvůli nepochopení a nešťastné interpretaci domnívá, že jí bylo něco ukradeno,“ napsal šéfredaktor Miroslav Balaštík.

Podezřelé podobnosti?

Spisovatelka uvedla, že příběh nezneužila, ale že ho slyšela z vyprávění. Z následné rešerše pak prý zjistila, že podobných případů je mnoho, jen se o nich nemluví. Je proto podle ní dost možné, že jí příběh Tellnerové vyprávěl někdo třetí. Článek o zneužití měl vyjít ve stejném roce, ve kterém začala vznikat kniha.

Tellnerová se dále odvolává na to, že je v knize několik podobných motivů, na kterých staví i samotný knižní příběh. Je to například dvougenerační domek, dědeček, pach nebo přízračný les. Pokud jde o domek, ten v příběhu Toy Box nehraje podle Balaštíka významnou roli, v knize je tomu ale opačně.

Největší pozornost má právě slovo „les“, které je i v názvu románu. „V článku Toy Box je místem zneužívání les, konkrétně tři srostlé stromy, v románu funguje les jako obecný archetyp ohrožení a nebezpečí,“ popsal šéfredaktor. Uvedl také, že celky v příběhu Tellnerové a knihy Mornštajnové jsou natolik odlišné, že se nemůže jednat o plagiátorství.

Komiksové setkání

Na celou záležitost a text nakladatelství reagovala Toy Box vcelku vtipně, stejně tak i na možné setkání s Balaštíkem. „Nemám úplně času nazbyt, v pět mám vernisáž v Jihlavě, tak je to trochu výtvarně nedotažené," popisuje na svém webu. V článku jsou pak komiksové obrázky, ve kterých popisuje, jak by schůzka mohla vypadat.