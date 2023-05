Katka se málem utopila v 30metrové hloubce v lomu Borek: Věděla jsem, že to je konečná!

Vášnivá potápěčka Katka se v minulém roce potápěla v lomu Borek. Zrovna byla v hloubce třiceti metrů, když se dostala do problémů. Katka byla několik minut bez vzduchu, a kdyby jí nepřijeli rychle na pomoc záchranáři, všechno mohlo skončit tragicky. Na výročí neštěstí, které ji potkalo, se rozhodla poděkovat záchranářům.

Zatímco většina lidí se připravovala na oslavy pálení čarodějnic, Katka se rozhodla potápět v lomu Borek, který leží mezi obcemi Chotěboř a Golčův Jeníkov. Mezi potápěči je velice oblíbený. „Souhrou několika okolností se mi stal den 30. dubna 2022 osudným. Po dlouhé době bez vzduchu, v hloubce třiceti metrů už jsem věděla, že je to moje konečná, a byla jsem smířená se vším,“ promluvila o nehodě Katka. „Díky pohotovému jednání mého buddyho, ale i ochotě a rychlosti záchranných složek tu dnes, rok po nehodě, jsem,“ dodala vášnivá potápěčka s tím, že záchranářský vrtulník pro ni přiletěl do šesti minut.

Katka se zcela zotavila, a dokonce se znova už potápí. Záchranářům se rok po nehodě rozhodla poděkovat. „Takže nejen dotyčným, kteří před rokem byli na místě, ale zkrátka vám všem – obrovské díky za to, co děláte, ale i za to, jak svou práci děláte,“ uvedla potápěčka.