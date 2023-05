Denise (3) málem zabil krvelačný pes: Chlapečka zachránil soused, který zvíře chytil „za koule“!

Tříletého Denise na ulici napadl pes plemene american bully XL. Přestože se sousedům podařilo agresivního psa zahnat, dítě utrpělo vážná zranění v oblasti hlavy. Policie nařídila zvíře utratit a jeho majitelku zatkla. Rodina se z Česka a Slovenska do sousedství přitom přestěhovala teprve nedávno.

Malý Denis Jano si hrál na zahradě před domem, když k němu ze sousedství přiběhl statný pes. American bully - kříženec stafordšírského teriéra a amerického pitbulteriéra - se zakousl do chlapcovy hlavy a začal s ní škubat. Hrozivý křik naštěstí uslyšel soused, který dítěti přiběhl na pomoc.

Muž nejdříve nevěděl, jak psa od kořisti odtrhnout. První, co jej napadlo, bylo chytit zvíře za šourek. To zafungovalo a rozzuřený pes nakonec Denise pustil. Odvážný zachránce ihned zavolal sanitku, jež poraněné dítě odvezla do nemocnice v Sheffieldu. Vedle četných pohmožděnin utrpěl vážná zranění v oblasti hlavy.

Dle Daily Star Denisovi rodiče pocházejí z Česka a Slovenska a do Rotherhamu, nacházejícím se v hrabství South Yorkshire, se přestěhovali minulý týden. V pondělí ráno vzala matka dcerku a Denise na zahradu.

Pes měl utéct sousedce, když šla vynést odpadky. „Popadla jsem holčičku a začala jsem křičet o pomoc,“ popisuje matka tragický okamžik. Naštěstí se v blízkosti nacházel třiadvacetiletý Thomas Hogan, který spolu s dalšími sousedy zvíře zahnal.

Strážníci nechali psa utratit, jelikož se nejednalo o první případ, kdy někoho napadl. Policie na místě zadržela i jeho majitelku. Tu však po zaplacení kauce propustili. Policisté dále spustili vyšetřování a prosí sousedy o poskytnutí relevantních informací.