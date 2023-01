Zuzku (†22) srazil na přechodu řidič (50): Zásadní zlom ve vyšetřování!

Krásná blondýnka měla život před sebou. Se svým snoubencem z Chorvatska plánovala svatbu a studovala na Akademii umění v Banské Bystrici. Vášnivá herečka, zpěvačka a recitátorka 18. září 2022 přecházela přes přechod jen pár metrů od domu, kde bydlela se svými blízkými.

Zničehonic se k přechodu přiřítilo auto značky Volvo, které řídil padesátiletý řidič. Ženu, která zrovna přecházela, auto srazilo a nehoda měla fatální následky. Zuzka svým zraněním podlehla. Místo veselky tak rodina pořádala smuteční obřad.

Padlo obvinění

Po nehodě policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku a testy na přítomnost návykových látek v těle, které měly negativní výsledek. Policisté pro slovenský deník Plus Jeden Deň uvedli, že řidiče již obvinili. „Na základě výsledků vyšetřování a důkazů vyšetřovatel odboru kriminální policie Okresního ředitelství Policejního sboru ve Spišské Nové Vsi padesátiletého řidiče obvinil z přečinu usmrcení, za který mu v případě dokázání viny hrozí dva až pět roků za mřížemi,“ uvedla mluvčí košické krajské policie Lenka Ivanová.

„Co jsou to dva roky? Je to žalostně málo i vzhledem k tomu, kolik zlého má na svědomí kromě usmrcení mojí sestry Zuzky. Měl by sedět aspoň osm let a za volant už nikdy nesednout, protože je nebezpečný,“ reagovala na trest, který muži hrozí, Klára, sestra Zuzky.

Znalecké posudky

Podle výsledků znaleckých posudků řidič dostatečně nesledoval situaci na vozovce. „Na chodkyni reagoval opožděně navzdory tomu, že byla dostatečně viditelná a přecházela po řádně vyznačeném přechodu pro chodce,“ uzavřela policejní mluvčí.