Milan zmizel před 10 lety, zůstala po něm jen čepice a kolo: Kriminalisté teď sází na informace z věznic

Případ Milana Šimčíka znovu lehce ožívá. Policisté po něm pátrají už dlouhých deset let. V pouhých 22 letech zmizel jako pára nad hrncem. Kriminalisté teď sází na informace z věznic a občanů. Milanův případ se totiž objevil v druhém policejním kalendáři, který se věnuje nevyřešeným případům. Vyšetřují i případ brutálního napadení z Klatov.

Mladíkovo zmizení si všichni jen těžko vysvětlují. Milanovi Šimčíkovi bylo dvaadvacet let, když se 9. března 2013 náhle ztratil. Naposledy byl viděn kamarády kolem půlnoci v Nahošovicích na Přerovsku.

Seděl na modrém kole značky Lady a pokračoval do Dřevohostic. Cesta mezi zmíněnými obcemi je zhruba dvoukilometrová. Na té se podařilo najít odhozené kolo a opodál ležící čepici. To bylo vše, co po mladém muži zbylo. „Nedaleko od této čepice byly v silničním příkopu nalezeny úlomky ozdobných poklic stříbrné barvy,“ popisují policisté.

Případ teď, po deseti dlouhých letech, zase ožívá. Kriminalisté totiž sázejí, že by někdo z vězení nebo z řad občanů mohl něco o jeho zmizení vědět. V minulém roce se jim kalendář s nevyřešenými případy osvědčil. Policisté nevylučují, že se mladík mohl stát obětí násilného trestného činu. Kalendáře distribuují do všech věznic, sázejí tak zřejmě na „informace z prostředí“.

Málem ho umlátil tyčí

Policisté v rámci jednoho měsíce zveřejňují vždy dva případy. Ten druhý se odehrál 3. března 2010 v Tyršově ulici v Klatovech. Kriminalisté případ vyšetřují jako pokus vraždy.

„Neznámý pachatel ozbrojený kovovou tyčí čekal ukryt ve křoví u bydliště poškozeného,“ popisují detektivové. Muž kolem čtvrt na deset večer vystoupil ze svého auta. V tu chvíli pachatel vyskočil z křoví a na svou oběť zaútočil.

Využil i momentu překvapení. „Poškozeného opakovaně udeřil tyčí do hlavy. Poškozený se bránil a pachatel nakonec z místa utekl,“ dodali. Pachatel byl v době útoku vysoký 194 centimetrů a měl dlouhé vlasy. Obličej si zahalil škraboškou nebo maskou. Součástí masky byly světlé vlasy nebo chlupy, mohly imitovat lví hřívu.

Případ pokusu o vraždu z roku 2010 z Klatov. | Policie ČR